В Одесской области уничтожили два российских беспилотника-разведчика

В Одесской области сегодня уничтожили два российских разведывательных беспилотника "Орлан-10", сообщили в понедельник в воздушном командовании "Юг", пишет УНН.

Детали

"В течение дня, 8 апреля 2024 года, в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожено 2 российских разведывательных БпЛА "Орлан-10", - сообщили в воздушном командовании "Юг" в Facebook.

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В Одессе сегодня был слышен звук взрыва. Впоследствии сообщалось о повторном звуке взрыва.