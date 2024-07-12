В Японии высшее военное командование получило выговор за ненадлежащее обращение с секретной информацией

В Японии в пятницу применили дисциплинарные взыскания в отношении более 200 сотрудников оборонного ведомства, включая высшее военное руководство и высокопоставленных чиновников, за ненадлежащее обращение с секретными материалами и другие инциденты. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.

Детали

Агентство отмечает, что Япония стремится к более тесному сотрудничеству с США и другими западными союзниками, в частности в области обмена разведданными, для координации мер в ответ на вторжение России в Украину и рост напряженности в отношениях с Китаем. Впрочем сомнения в способности Японии работать с секретной информацией могут помешать этому сотрудничеству.

Глава Сил самообороны Японии на море Рё Сакаи в пятницу подал в отставку с 19 июля после сообщений о том, что морякам без допуска был разрешен доступ к секретным данным слежки за иностранными военными судами.

Reuters: Япония стремится усилить сотрудничество с НАТО

Командир Сакаи, генерал Йосихиде Йосида, начальник Объединенного штаба Японии, а также командующие другими военными подразделениями также получили выговоры, но останутся на своих постах.

Министр обороны Японии Минору Кихара извинился за упущения в обеспечении безопасности и другие нарушения, в частности за мошенничество с компенсациями, которые военнослужащие требовали за выполнение задач по подводному плаванию.

Дополнение

Япония в мае приняла новый закон о безопасности, ужесточающий правила работы с секретной информацией. Также планируется принять закон, позволяющий Силам самообороны Японии (SDF) активно искать угрозы кибербезопасности, которые могут нанести ущерб критически важной инфраструктуре или конфиденциальным данным.