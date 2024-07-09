На фоне того, как Россия углубляет связи с Северной Кореей, Япония стремится усилить сотрудничество с НАТО. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Накануне саммита НАТО в Вашингтоне, Кишида также выразил беспокойство по поводу вероятной роли КНР в помощи москве в двухлетней войне в Украине

Безопасность евроатлантического и индо-тихоокеанского регионов неразделима, и агрессия России против Украины и ее углубленное военное сотрудничество с Северной Кореей является сильным напоминанием об этом. Япония полна решимости укреплять сотрудничество с НАТО и её партнёрами - заявил японский премьер.

По его словам, мир не должен терпеть попытки некоторых стран нарушить установленный международный порядок. Кишида предостерег, что Украина сегодня может завтра стать Восточной Азией.

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Он также призвал к сотрудничеству, чтобы противостоять новым угрозам безопасности, которые выходят за пределы географических границ, таким как кибератаки и конфликты в космосе.

Не называя Китая, Кишида в разговоре с Reuters, что "некоторые страны" якобы передали РФ товары двойного гражданского и военного назначения, которые послужили "спасательным кругом" для ее войны в Украине.

Географическая граница "Евро-Атлантики" или "Индо-Тихоокеанского региона" больше не имеет значения для защиты глобального мира и безопасности. С этой точки зрения Япония и индо-тихоокеанские партнеры могут играть большую роль для союзников по НАТО - убежден премьер-министр Японии.

По его мнению, нынешний саммит Альянса является чрезвычайно важной возможностью для Японии, США и других союзников по НАТО противостоять постоянным вызовам международного порядка и подтвердить ценности и принципы, которые сформировали глобальный мир и процветание.

Дополнение

В издании добавили, что к июльскому саммиту НАТО присоединятся также Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, которые вместе с Японией известны как Индо-Тихоокеанская четверка (IP4).

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Напомним,

Президент Эстонии Алар Карис считает, что союзники по НАТО должны рассмотреть возможность увеличения своих оборонных расходов с 2% до 2,5% или 3% ВВП, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны РФ в следующем десятилетии.