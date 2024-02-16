Южная Корея и США начали совместные военные учения с участием 400 морских пехотинцев, чтобы укрепить обороноспособность в регионе. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Южная Корея совместно с американским контингентом в Японии проводят военные учения.

Мероприятия, которые предназначены для повышения готовности к противодействию возможным угрозам со стороны Северной Кореи, включают стратегическое партнерство и сотрудничество в области обороны.

Маневры объединяют около 400 военнослужащих, включая южнокорейских и американских морских пехотинцев, чтобы усовершенствовать свои навыки и подготовку к различным сценариям впечатлений.

Успешное развертывание американских морских пехотинцев и их оборудования в РК для тренировок с коллегами из морской пехоты РК демонстрирует готовность, способность и железную преданность Объединенного командования морской пехоты альянса РК и США - из пресс-релиза Вооруженных сил США в Корее.

Добавим

Недавно Соединенные Штаты, Япония и Австралия провели трехсторонние морские учения в Южно-Китайском море.

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