Южная Корея и США начали совместные военные учения
Киев • УНН
Южная Корея и США начали совместные военные учения с участием 400 морских пехотинцев с целью усиления региональных оборонительных возможностей против потенциальных угроз со стороны Северной Кореи.
Южная Корея и США начали совместные военные учения с участием 400 морских пехотинцев, чтобы укрепить обороноспособность в регионе. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Южная Корея совместно с американским контингентом в Японии проводят военные учения.
Мероприятия, которые предназначены для повышения готовности к противодействию возможным угрозам со стороны Северной Кореи, включают стратегическое партнерство и сотрудничество в области обороны.
Маневры объединяют около 400 военнослужащих, включая южнокорейских и американских морских пехотинцев, чтобы усовершенствовать свои навыки и подготовку к различным сценариям впечатлений.
Успешное развертывание американских морских пехотинцев и их оборудования в РК для тренировок с коллегами из морской пехоты РК демонстрирует готовность, способность и железную преданность Объединенного командования морской пехоты альянса РК и США
Добавим
Недавно Соединенные Штаты, Япония и Австралия провели трехсторонние морские учения в Южно-Китайском море.
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Южная Корея и США начали совместные военные учения
Южная Корея и США начали совместные военные учения с участием 400 морских пехотинцев с целью усиления региональных оборонительных возможностей против потенциальных угроз со стороны Северной Кореи.
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