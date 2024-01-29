Южная Корея поможет Украине восстановить дамбу, подрыв которой сорвал наступление рф на Киев

Республика Корея поможет Украине восстановить поврежденную из-за полномасштабной войны водохозяйственную инфраструктуру. Пилотным проектом станет Козаровицкая дамба. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, пишет УНН.

Козаровицкая дамба была повреждена в первые дни полномасштабного вторжения и имела оборонительное значение для защиты города Киева. Сейчас она нуждается в срочном восстановлении. Стоимость работ оценили в 14 млн долларов. В восстановлении помогут две корейских компании: K-Water и KOICA, - говорится в сообщении.

Детали

По словам первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александра Краснолуцкого, восстановление Козаровицкой дамбы позволит защитить от подтопления населенные пункты на побережье реки Ирпень ниже Киевского водохранилища.

Отмечается, что проект восстановления дамбы является частью программы "Инициатива мира и солидарности в Украине", объявленной президентом Кореи во время его визита в Киев в прошлом году.

Также корейские компании окажут помощь в реализации проектов:

обеспечение водой населения Николаевщины;

реконструкции и капитального ремонта инженерной инфраструктуры Управления канала Днепр-Донбасс;

улучшение мониторинга качества вод в Украине.

Напомним

В сентябре прошлого года на трассе Киев - Чоп открыли движение по мосту в Стоянке через реку Ирпень, который был разрушен в самом начале полномасштабного вторжения россии в Украину.

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