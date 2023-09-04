На Київщині відкрили міст через річку Ірпінь, який був зруйнований ще на початку повномасштабного вторгнення рф
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сьогодні на трасі Київ – Чоп відкрили рух мостом у Стоянці через річку Ірпінь, який був руйнований на самому початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише УНН.
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«На трасі М-06 Київ – Чоп відкрито важливий інфраструктурний міст. Сьогодні розпочато рух мостом у Стоянці через річку Ірпінь та відкрито всі чотири смуги для проїзду автотранспорту», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що запуск повноцінного руху дозволить збільшити пропускну можливість мосту для автотранспорту. Крім того покращить сполучення між населеними пунктами Київського регіону.
Деталі
Повідомляється, що правий проїзд мосту був відремонтований в стислі терміни. Вже в листопаді 2022 року рух був відновлений. А от лівий дорожникам довелося відбудовувати буквально з нуля. Бетонні конструкції, за висновком експертів, не підлягали відбудові.
Дорожники заклали фундамент, опори та встановили нові залізобетонні балки, облаштували освітлення, сучасне водовідведення, зробили гідроізоляцію, уклали два шари асфальтобетонного покриття.
Обидва проїзди мосту успішно пройшли випробування, вказали у відомстві. За даними міністерства, він відповідає сучасним транспортним навантаженням.
Додамо
Всього з початку року по всій Україні відновлено 19 мостів. Ще на понад 60 тривають будівельні роботи.
Нагадаємо
Міст був зруйнований на самому початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Після звільнення Київщини була збудована тимчасова об’їзна дорога. Утім її технічні характеристики не витримували щільний рух вантажного транспорту, тому водіям доводилося об’їжджати альтернативним шляхом.