На Киевщине открыли мост через реку Ирпень, который был разрушен еще в начале полномасштабного вторжения рф

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«На трассе М-06 Киев – Чоп открыт важный инфраструктурный мост. Сегодня начато движение по мосту в Стоянке через реку Ирпень и открыто все четыре полосы для проезда автотранспорта», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что запуск полноценного движения позволит увеличить пропускную возможность моста для автотранспорта. Кроме того улучшит сообщение между населенными пунктами Киевского региона.

Детали

Сообщается, что правый проезд моста был отремонтирован в сжатые сроки. Уже в ноябре 2022 года движение было восстановлено. А вот левый дорожникам пришлось отстраивать буквально с нуля. Бетонные конструкции, по заключению экспертов, не подлежали восстановлению.

Дорожники заложили фундамент, опоры и установили новые железобетонные балки, обустроили освещение, современный водоотвод, сделали гидроизоляцию, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия.

Оба проезда моста успешно прошли испытания, указали в ведомстве. По данным министерства, он соответствует современным транспортным нагрузкам.

Добавим

Всего с начала года по всей Украине восстановлено 19 мостов. Еще на более 60 продолжаются строительные работы.

Напомним

Мост был разрушен в самом начале полномасштабного вторжения российской армии в Украину. После освобождения Киевщины была построена временная объездная дорога. Впрочем, ее технические характеристики не выдерживали плотное движение грузового транспорта, поэтому водителям приходилось объездить альтернативным путем.