На Киевщине открыли мост через реку Ирпень, который был разрушен еще в начале полномасштабного вторжения рф
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня на трассе Киев – Чоп открыли движение по мосту в Стоянке через реку Ирпень, который был разрушен в самом начале полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом сообщает министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет УНН.
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«На трассе М-06 Киев – Чоп открыт важный инфраструктурный мост. Сегодня начато движение по мосту в Стоянке через реку Ирпень и открыто все четыре полосы для проезда автотранспорта», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что запуск полноценного движения позволит увеличить пропускную возможность моста для автотранспорта. Кроме того улучшит сообщение между населенными пунктами Киевского региона.
Детали
Сообщается, что правый проезд моста был отремонтирован в сжатые сроки. Уже в ноябре 2022 года движение было восстановлено. А вот левый дорожникам пришлось отстраивать буквально с нуля. Бетонные конструкции, по заключению экспертов, не подлежали восстановлению.
Дорожники заложили фундамент, опоры и установили новые железобетонные балки, обустроили освещение, современный водоотвод, сделали гидроизоляцию, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия.
Оба проезда моста успешно прошли испытания, указали в ведомстве. По данным министерства, он соответствует современным транспортным нагрузкам.
Добавим
Всего с начала года по всей Украине восстановлено 19 мостов. Еще на более 60 продолжаются строительные работы.
Напомним
Мост был разрушен в самом начале полномасштабного вторжения российской армии в Украину. После освобождения Киевщины была построена временная объездная дорога. Впрочем, ее технические характеристики не выдерживали плотное движение грузового транспорта, поэтому водителям приходилось объездить альтернативным путем.