Южная Корея расширила перечень экспортных санкций против рф и белоруссии

Правительство Южной Кореи решило ужесточить экспортный контроль в отношении россии и беларуси. В рамках санкций Сеул значительно расширил список товаров сотнями позиций, которые подлежат ограничениям. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Министерство торговли, промышленности и энергетики торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило еще 682 позиции, касающиеся тяжелой строительной техники, аккумуляторных батарей, авиационных компонентов, машин и прочего, в список товаров, запрещенных к отправке в россию и беларусь.

Новое постановление увеличит общее количество позиций в списке с нынешних 798 до 1159, как ожидается, вступят в силу в начале 2024 года после прохождения надлежащих административных процедур и издания правительством инструкций для экспортеров.

Министерство заявило, что будет рассматривать "исключительные случаи" для экспорта в обе страны в индивидуальном порядке.

Дополнение

Этот шаг шаг был сделан из-за высокой вероятности того, что эти предметы будут использованы в военных целях, хотя они не классифицируются как стратегические предметы по схеме экспортного контроля Южной Кореи.

Напомним

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