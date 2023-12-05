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В этом году Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европы вместе - Washington Post

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 13:12  •  47034 просмотра

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Белый дом договорился с Южной Кореей о поставках Украине боеприпасов, став одним из крупнейших поставщиков снарядов для Киева, сообщает Washington Post.

После того, как Белый дом договорился с Южной Кореей о поставках боеприпасов в Украину Сеул стал одним из крупнейших поставщиков снарядов для Киева. Об этом говорится в статье Washington Post, передает УНН.

Детали

Накануне контрнаступления Украины в 2023 году США готовили план по военной помощи Киеву. Во время обсуждений этого плана в Пентагоне подсчитали, что Киеву нужно более 90 000 боеприпасов в месяц. Поскольку США на тот момент не могли обеспечить такой уровень производства снарядов, в Вашингтон начали искать альтернативные варианты. 

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Огромные запасы вооружения были у Южной Кореи, но согласно законам этой страны, она не могла передавать оружие в зону боевых действий. В то же время, в Пентагоне знали, если удастся уговорить Сеул, то за каких-то 40 дней из Южной Кореи можно перебросить около 330 000 155-мм снарядов.

Высокопоставленные представители администрации США говорили с коллегами в Сеуле, которые были согласны при условии, что поставки будут идти обходным путем

 - информирует Washington Post.

В итоге доставку снарядов начали в начале 2023 года. Таким образом, по подсчетам The Washington Post, Южная Корея направила Украине артиллерийских снарядов больше, чем все страны Европы вместе взятые.

Дополнение 

Отмечается, что была и еще одна альтернатива по поставкам Украине снарядов - это американские кассетные боеприпасы DPICM. В Пентагоне их было тысячи, они пылились десятилетиями, но госсекретарь Энтони Блинкен отказался, отмечает The Washington Post.

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В конце концов передачу кассетных боеприпасов Украине США согласовали только летом, после первых результатов контрнаступления. В частности, 14 июля украинский бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что долгожданные кассетные боеприпасы американского производства, уже доставлены в Украину.

Напомним

Европейский Союз на фоне обязательств перед Украиной собирается производить более миллиона боеприпасов ежегодно. Сейчас финализируется работа над предложениями по заказам.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Цього року Південна Корея передала Україні більше артилерійських снарядів, ніж всі країни Європи разом - Washington Post
South Korea has given Ukraine more artillery shells this year than all European countries combined - Washington Post
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