В этом году Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европы вместе - Washington Post
Киев • УНН
Белый дом договорился с Южной Кореей о поставках Украине боеприпасов, став одним из крупнейших поставщиков снарядов для Киева, сообщает Washington Post.
После того, как Белый дом договорился с Южной Кореей о поставках боеприпасов в Украину Сеул стал одним из крупнейших поставщиков снарядов для Киева. Об этом говорится в статье Washington Post, передает УНН.
Детали
Накануне контрнаступления Украины в 2023 году США готовили план по военной помощи Киеву. Во время обсуждений этого плана в Пентагоне подсчитали, что Киеву нужно более 90 000 боеприпасов в месяц. Поскольку США на тот момент не могли обеспечить такой уровень производства снарядов, в Вашингтон начали искать альтернативные варианты.
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Огромные запасы вооружения были у Южной Кореи, но согласно законам этой страны, она не могла передавать оружие в зону боевых действий. В то же время, в Пентагоне знали, если удастся уговорить Сеул, то за каких-то 40 дней из Южной Кореи можно перебросить около 330 000 155-мм снарядов.
Высокопоставленные представители администрации США говорили с коллегами в Сеуле, которые были согласны при условии, что поставки будут идти обходным путем
В итоге доставку снарядов начали в начале 2023 года. Таким образом, по подсчетам The Washington Post, Южная Корея направила Украине артиллерийских снарядов больше, чем все страны Европы вместе взятые.
Дополнение
Отмечается, что была и еще одна альтернатива по поставкам Украине снарядов - это американские кассетные боеприпасы DPICM. В Пентагоне их было тысячи, они пылились десятилетиями, но госсекретарь Энтони Блинкен отказался, отмечает The Washington Post.
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В конце концов передачу кассетных боеприпасов Украине США согласовали только летом, после первых результатов контрнаступления. В частности, 14 июля украинский бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что долгожданные кассетные боеприпасы американского производства, уже доставлены в Украину.
Напомним
Европейский Союз на фоне обязательств перед Украиной собирается производить более миллиона боеприпасов ежегодно. Сейчас финализируется работа над предложениями по заказам.
В этом году Южная Корея передала Украине больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европы вместе - Washington Post
Белый дом договорился с Южной Кореей о поставках Украине боеприпасов, став одним из крупнейших поставщиков снарядов для Киева, сообщает Washington Post.
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