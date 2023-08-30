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ЄС на тлі зобов'язань перед Україною збирається виробляти понад мільйон боєприпасів на рік - єврокомісар

ЄС на тлі зобов'язань перед Україною збирається виробляти понад мільйон боєприпасів на рік - єврокомісар

Київ • УНН

 • 985021 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Європейський Союз на тлі зобов'язань перед Україною збирається виробляти понад мільйон боєприпасів щороку. Наразі фіналізується робота над пропозиціями щодо замовлень. Про це заявив у середу єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Толедо, передає УНН.

Цитата

"Здебільшого йтеметься про нашу здатність продовжувати підтримувати в довгостроковій перспективі Україну в її потребах, особливо у боєприпасах. Я просто хочу нагадати всім вам, що ми змогли дуже швидко ухвалити закон, так званий ASAP, щоб мати можливість виробляти більше боєприпасів для України", - зазначив Бретон.

Він нагадав, що євроспільнотою було взято "зобов'язання постачати мільйон боєприпасів на рік, а також одночасно зміцнювати нашу промисловість і нашу здатність виробляти більше боєприпасів". "Наша мета - мати можливість виробляти понад 1 мільйон таких боєприпасів щорічно. І ось ми використаємо цей новий закон,.. щоб вибрати правильні проекти в Європі, щоб... підтримати більше потужностей", - сказав європосадовець.

"Зараз ми завершуємо роботу над пропозиціями щодо замовлень, які ми отримали від держав-членів. Ми зробимо це дуже швидко. І зважаючи на перші результати, що я отримав, я дуже впевнений, що ми зможемо значно підвищити наш промисловий потенціал, оборонний потенціал у Європі, щоб мати можливість виробляти те, що ми пообіцяли Україні", - сказав єврокомісар.

Він зазначив, що європейська сторона перебуває у постійному контакті з українськими друзями.

"Наразі запит, який ми отримали, ми зобов'язуємося його виконати. Але знову ж таки для нас важливо досягти результатів зараз і організувати себе на довгострокову перспективу. І я впевнений, що ми це зробимо", - зазначив Бретон.

Нагадаємо

Європарламент схвалив план для збільшення поставок боєприпасів Україні у липні.

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