ЕС на фоне обязательств перед Украиной собирается производить более миллиона боеприпасов в год - еврокомиссар

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"В основном речь пойдет о нашей способности продолжать поддерживать в долгосрочной перспективе Украину в ее потребностях, особенно в боеприпасах. Я просто хочу напомнить всем вам, что мы смогли очень быстро принять закон, так называемый ASAP, чтобы иметь возможность производить больше боеприпасов для Украины", - отметил Бретон.

Он напомнил, что евросообществом было взято "обязательство поставлять миллион боеприпасов в год, а также одновременно укреплять нашу промышленность и нашу способность производить больше боеприпасов". "Наша цель - иметь возможность производить более 1 миллиона таких боеприпасов ежегодно. И вот мы используем этот новый закон,... чтобы выбрать правильные проекты в Европе, чтобы... поддержать больше мощностей", - сказал еврочиновник.

"Сейчас мы завершаем работу над предложениями по заказам, которые мы получили от государств-членов. Мы сделаем это очень быстро. И учитывая первые результаты, которые я получил, я очень уверен, что мы сможем значительно повысить наш промышленный потенциал, оборонный потенциал в Европе, чтобы иметь возможность производить то, что мы пообещали Украине", - сказал еврокомиссар.

Он отметил, что европейская сторона находится в постоянном контакте с украинскими друзьями.

"Сейчас запрос, который мы получили, мы обязуемся его выполнить. Но опять же для нас важно достичь результатов сейчас и организовать себя на долгосрочную перспективу. И я уверен, что мы это сделаем", - отметил Бретон.

Напомним

Европарламент одобрил план для увеличения поставок боеприпасов Украине в июле.