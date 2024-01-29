Південна Корея допоможе Україні відновити дамбу, підрив якої зірвав наступ рф на Київ
Київ • УНН
Південна Корея допоможе Україні відновити Козаровицьку дамбу, яка була пошкоджена під час вторгнення рф в Україну. Проект вартістю 14 мільйонів доларів є частиною Ініціативи миру та солідарності Південної Кореї для України.
Республіка Корея допоможе Україні відновити пошкоджену через повномасштабну війну водогосподарську інфраструктуру. Пілотним проєктом стане Козаровицька дамба. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, пише УНН.
Козаровицька дамба була пошкоджена у перші дні повномасштабного вторгнення та мала оборонне значення для захисту міста Києва. Зараз вона потребує термінового відновлення. Вартість робіт оцінили в 14 млн доларів. У відновленні допоможуть дві корейських компанії: K-Water і KOICA,
Деталі
За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького, відновлення Козаровицької дамби дасть змогу захистити від підтоплення населені пункти на узбережжі річки Ірпінь нижче Київського водосховища.
Зазначається, що проєкт відновлення дамби є частиною програми "Ініціатива миру та солідарності в Україні", оголошеної президентом Кореї під час його візиту до Києва минулого року.
Також корейські компанії нададуть допомогу у реалізації проєктів:
- забезпечення водою населення Миколаївщини;
- реконструкції та капітального ремонту інженерної інфраструктури Управління каналу Дніпро-Донбас;
- покращення моніторингу якості вод в Україні.
Нагадаємо
У вересні минулого року на трасі Київ – Чоп відкрили рух мостом у Стоянці через річку Ірпінь, який був зруйнований на самому початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Південна Корея розширила перелік експортних санкцій проти рф та білорусі26.12.23, 12:21 • 27865 переглядiв