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Південна Корея і США розпочали спільні військові навчання

Південна Корея і США розпочали спільні військові навчання

Київ • УНН

 • 29878 перегляди

Південна Корея і США розпочали спільні військові навчання за участю 400 морських піхотинців з метою посилення регіональних оборонних можливостей проти потенційних загроз з боку Північної Кореї.

Південна Корея та США розпочали спільні військові навчання з участю 400 морських піхотинців, щоб зміцнити оборонну спроможність у регіоні. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Південна Корея спільно з американським контингентом в Японії проводять військові навчання.

Заходи, які призначені для підвищення готовності до протидії можливим загрозам з боку Північної Кореї, включають стратегічне партнерство та співпрацю в області оборони.

Маневри об'єднують близько 400 військовослужбовців, включаючи південнокорейських і американських морських піхотинців, щоб вдосконалити свої навички та підготовку до різноманітних сценаріїв враження.

Успішне розгортання американських морських піхотинців і їхнього обладнання в РК для тренувань з колегами з морської піхоти РК демонструє готовність, спроможність і залізну відданість Об'єднаного командування морської піхоти альянсу РК і США

 – з прес-релізу Збройних сил США в Кореї.

Додамо

Нещодавно Сполучені Штати, Японія та Австралія провели тристоронні морські навчання в Південно-Китайському морі.

Південна Корея допоможе Україні відновити дамбу, підрив якої зірвав наступ рф на Київ29.01.24, 13:54 • 23604 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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