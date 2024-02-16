Південна Корея і США розпочали спільні військові навчання
Київ • УНН
Південна Корея і США розпочали спільні військові навчання за участю 400 морських піхотинців з метою посилення регіональних оборонних можливостей проти потенційних загроз з боку Північної Кореї.
Південна Корея та США розпочали спільні військові навчання з участю 400 морських піхотинців, щоб зміцнити оборонну спроможність у регіоні. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Деталі
Південна Корея спільно з американським контингентом в Японії проводять військові навчання.
Заходи, які призначені для підвищення готовності до протидії можливим загрозам з боку Північної Кореї, включають стратегічне партнерство та співпрацю в області оборони.
Маневри об'єднують близько 400 військовослужбовців, включаючи південнокорейських і американських морських піхотинців, щоб вдосконалити свої навички та підготовку до різноманітних сценаріїв враження.
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Нещодавно Сполучені Штати, Японія та Австралія провели тристоронні морські навчання в Південно-Китайському морі.
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