Киев • УНН
НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад общей численностью от 105 000 до 350 000 солдат для полной реализации своих новых оборонных планов против потенциальной российской агрессии, что ставит перед членами Альянса серьезный вызов в обеспечении необходимым персоналом и силами и средствами, такими как противовоздушная оборона.
НАТО понадобится от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите в случае нападения со стороны России. Об этом заявили в Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.
Детали
Отмечается, что пока непонятно, как союзники по НАТО могут обеспечить личным составом 35-50 бригад.
Бригада состоит из 3000-7000 военнослужащих, поэтому создать еще 35-50 таких подразделений было бы серьезным вызовом
Противовоздушная оборона является еще одним серьезным недостатком, который обнаружили военные планировщики НАТО на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.
По словам источника Reuters, одной только Германии придется вчетверо увеличить свои мощности ПВО.
Если Украина проиграет, россия точно нападет на страны НАТО - Зеленский8 марта 2024, 12:46 • 23558 просмотров
Дополнение
В прошлом году на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО согласовали первые крупные оборонные планы Альянса за более чем тридцать лет, и с тех пор чиновники работают над превращением документов в конкретные военные требования.
Ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию о планах на саммите в Вашингтоне. По словам собеседника агентства, военные планировщики Альянса уже определили "детальные требования к войскам и вооружениям, необходимым для защиты".
Противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойное вооружение, материально-техническое обеспечение, а также крупные наземные маневровые формирования являются одними из наших приоритетов
Напомним
Весной министр обороны рф сергей шойгу отрицал наличие у россии планов нападения на страны НАТО, заявив, что москва не имеет геополитических или военных интересов в нападении на страны Альянса.