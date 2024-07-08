НАТО понадобится от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите в случае нападения со стороны России. Об этом заявили в Reuters со ссылкой на источник, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пока непонятно, как союзники по НАТО могут обеспечить личным составом 35-50 бригад.

Бригада состоит из 3000-7000 военнослужащих, поэтому создать еще 35-50 таких подразделений было бы серьезным вызовом - пишет Reuters.

Противовоздушная оборона является еще одним серьезным недостатком, который обнаружили военные планировщики НАТО на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину.

По словам источника Reuters, одной только Германии придется вчетверо увеличить свои мощности ПВО.

Если Украина проиграет, россия точно нападет на страны НАТО - Зеленский

Дополнение

В прошлом году на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО согласовали первые крупные оборонные планы Альянса за более чем тридцать лет, и с тех пор чиновники работают над превращением документов в конкретные военные требования.

Ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию о планах на саммите в Вашингтоне. По словам собеседника агентства, военные планировщики Альянса уже определили "детальные требования к войскам и вооружениям, необходимым для защиты".

Противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойное вооружение, материально-техническое обеспечение, а также крупные наземные маневровые формирования являются одними из наших приоритетов - рассказал один из неназванных высокопоставленных чиновников.

Напомним

Весной министр обороны рф сергей шойгу отрицал наличие у россии планов нападения на страны НАТО, заявив, что москва не имеет геополитических или военных интересов в нападении на страны Альянса.