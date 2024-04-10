Ракетный удар по Одесской области: россияне попали в АЗС, среди травмированных 4-летняя девочка

Среди пострадавших из-за ракетного удара по Одесскому району осколочное ранение получила 4-летняя девочка. Об этом рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Среди пострадавших также 4-летняя девочка, у нее осколочное ранение спинки и контузия. Она в больнице под наблюдением медиков. - написал Кипер в своем телеграм-канале.

Детали

Он также добавил, что по состоянию на 21:40 им известно о 14 пострадавших из-за этой атаки. Среди них четверо людей в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь. Еще пять в состоянии средней тяжести. Остальные пять одесситов имеют легкие ранения.

Дополнительно

Силы обороны Юга добавили, что ракетный удар оккупантов пришелся по людям, которые на машинах и пешком возвращались после рабочего дня домой. И добавили, что на АЗС куда попали россияне, до сих пор пылает пожар.

Люди в машинах и пешком направлялись в конце рабочего дня домой и стали жертвами коварного двойного удара. На поврежденной АЗС до сих пор пылает пожар, побиты магазины, складские помещения, административные здания и частные дома. - сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга.

Напомним

Как сообщал УНН, в результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок - 10-летняя девочка, еще 14 человек получили ранения.