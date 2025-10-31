Япония планирует нанимать охотников для отстрела медведей после 12 смертей

Правительство Японии планирует нанять охотников для отстрела медведей в связи с растущей в стране тревогой по поводу резкого роста числа нападений медведей, на фоне того, как число жертв возросло до 12, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Министерство окружающей среды страны заявило в четверг, что выделит средства на наем лицензированных охотников и другого персонала для борьбы с медведями, которые забредают в жилые районы и нападают на людей.

Этот шаг входит в меры, предложенные в четверг после того, как в стране состоялось совещание высокого уровня, посвященное растущей проблеме с медведями.

В этом году от нападений медведей погибло 12 человек - это самый высокий показатель с начала отслеживания случаев в 2000-х годах. Среди них мужчина, разносивший газеты на Хоккайдо, и 67-летний мужчина, найденный мертвым в своем саду в Иватэ.

Правительство, которое называет медведей серьезной угрозой общественной безопасности, также рассматривает возможность разрешить полицейским отстреливать медведей из винтовок. У официальных лиц есть время до середины ноября, чтобы завершить разработку плана мер противодействия участившимся нападениям медведей.

Медведи были замечены, когда воровали что-то в супермаркетах и школах, а также нападали на жителей, занимающихся своими повседневными делами.

В Японии обитают два вида медведей: японский черный медведь и более крупный и, как правило, более агрессивный бурый медведь, обитающий на острове Хоккайдо.

В этом году от медведей пострадало более 100 человек, включая по меньшей мере одного иностранца, который подвергся нападению возле автобусной остановки в популярном туристическом месте.

Эта проблема особенно остро стоит в префектуре Акита на севере Японии, где расположены крупные горные хребты и где зафиксировано наибольшее количество жертв.

На этой неделе власти объявили о том, что силы самообороны Японии будут задействованы для помощи правительству Акиты в отлове и отпугивании медведей.

"Жизни и средства к существованию людей находятся под угрозой", - заявил во вторник министр обороны Синдзиро Коидзуми, сообщает агентство Kyodo.

Действующее законодательство запрещает отстрел медведей войскам, но они могут помогать охотникам с отловом и транспортировкой убитых медведей.

Губернатор Акиты Кента Судзуки заявил, что люди, которые борются с проблемой медведей на местах, истощены.

Японские охотники стареют, и их количество сокращается, что соответствует снижению популярности охоты на этого млекопитающего, который когда-то ценился за мех и желчь.

Это делает популяции более склонными к нападениям, на фоне того, как медведи все чаще забредают в места обитания человека. Эксперты утверждают, что дефицит буковых орехов из-за изменения климата может загонять голодных животных в дома людей.

Сокращение численности населения в жилых районах также упоминается как один из факторов.

В сентябре Япония смягчила правила обращения с оружием, чтобы упростить отстрел медведей в жилых районах.

