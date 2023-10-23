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В Японии наблюдается беспрецедентный рост количества жертв нападения медведей

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. В 2023 году в Японии количество людей, на которых напали медведи, выросло беспрецедентными темпами. Предполагают дикие животные ищут пищу перед спячкой в неурожайный год на орехи. Об этом пишет Kyodo News, передает УНН.

В Японии наблюдается беспрецедентный рост количества жертв нападения медведей

Детали

Согласно данным Министерства окружающей среды, в период с апреля по сентябрь всего 109 человек пострадали в Японии от медведей, двое смертельно.

Нападения происходили преимущественно в северной части главного японского острова Хонсю. Эта цифра является самой высокой с 2007 года, когда правительство начало вести такую ежемесячную статистику.

Власти утверждают, что возможной причиной чрезвычайно высокого количества встреч в Японии в этом году могло быть то, что популяция медвежат выросла из-за того, что в прошлом году в их рационе было много буковых орехов и желудей.

В то же время в этом году наблюдается плохой сезон орехов, что заставляет медведей выходить на большие территории, в том числе вблизи мест проживания людей, чтобы искать пищу, когда они готовятся к спячке.

Встречи с медведями могут произойти «где угодно», японцев призывают принимать надлежащие меры, быть осторожными и бдительными.

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