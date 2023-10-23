У Японії спостерігається безпрецедентне зростання кількості жертв нападу ведмедів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У 2023 році в Японії кількість людей, на яких напали ведмеді, зросла безпрецедентними темпами. Припускають дикі тварини шукають їжу перед сплячкою в неврожайний рік на горіхи. Про це пише Kyodo News, передає УНН.
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Згідно з даними Міністерства навколишнього середовища, у період з квітня по вересень загалом 109 людей постраждали у Японії від ведмедів, двоє смертельно.
Напади ставалися переважно у північній частині головного японського острова Хонсю. Ця цифра є найвищою з 2007 року, коли уряд розпочав вести таку щомісячну статистику.
Влада стверджує, що можливою причиною надзвичайно високої кількості зустрічей у Японії цього року могло бути те, що популяція ведмежат зросла через те, що минулого року в їх раціоні було багато букових горіхів і жолудів.
У той же час цього року спостерігається поганий сезон горіхів, що змушує ведмедів виходити на більші території, в тому числі поблизу місць проживання людей, щоб шукати їжу, коли вони готуються до сплячки.
Зустрічі з ведмедями можуть статися «де завгодно», японців закликають вживати належних заходів, бути обережними та пильними.
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