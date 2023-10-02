У Канаді ведмеді грізлі напали на двох людей: постраждалі загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Двоє людей були знайдені мертвими в результаті нападу ведмедів грізлі в національному парку Банф в Альберті. Про це, як пише Reuters, йдеться в заяві парків Канади, передає УНН.
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Канадські парки у суботу ввечері повідомили, що отримали сповіщення пізно в п’ятницю від пристрою GPS, що вказує на напад ведмедя з Національного парку Банф, у долині річки Ред-Дір на захід від ранчо Я Ха Тінда.
Погодні умови на той час не дозволяли використовувати вертоліт, тому група реагування змушена була доїхати до місця події вночі наземним транспортом.
Вночі на місце прибула група реагування, де виявили двох загиблих. Пізніше команда приспала ведмедя після того, як він проявив агресивну поведінку, повідомило агентство.
Парки Канади повідомили, що територію навколо долин Red Deer і Panther закрито. Про її відкриття буде повідомлено пізніше.
Національний парк Банф, який щороку приваблює понад чотири мільйони туристів, є домом як для грізлі, так і для чорних ведмедів.
Нагадаємо
На початку року розлючений білий ведмідь убив жінку та хлопчика у віддаленому районі Аляски.