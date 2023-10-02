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В Канаде медведи гризли напали на двух людей: пострадавшие погибли

В Канаде медведи гризли напали на двух людей: пострадавшие погибли

Киев • УНН

 • 298711 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Два человека были найдены мертвыми в результате нападения медведей гризли в национальном парке Банф в Альберте. Об этом, как пишет Reuters, говорится в заявлении парков Канады, передает УНН.

Детали 

Канадские парки в субботу вечером сообщили, что получили оповещение поздно в п’пятницу от устройства GPS, указывающего на нападение медведя из Национального парка Банф, в долине реки Ред-Дир к западу от ранчо Я Ха Тинда.

Погодные условия в то время не позволяли использовать вертолет, поэтому группа реагирования вынуждена была доехать до места происшествия ночью наземным транспортом.

Ночью на место прибыла группа реагирования, где обнаружили двух погибших. Позже команда усыпила медведя после того, как он проявил агрессивное поведение, сообщило агентство.

Парки Канады сообщили, что территория вокруг долин Red Deer и Panther закрыта. О ее открытии будет сообщено позже.  

Национальный парк Банф, который ежегодно привлекает более четырех миллионов туристов, является домом как для гризли, так и для черных медведей.

Напомним

В начале года разъяренный белый медведь убил женщину и мальчика в отдаленном районе Аляски.

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