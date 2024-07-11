Киев • УНН
Австралия предоставит Украине 250 миллионов долларов военной помощи, включая управляемые ракеты и ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и персонал для нового командования НАТО, которое будет координировать помощь Украине.
Австралия предоставит Украине военную помощь на $250 миллионов - это ее самый большой пакет с начала полномасштабной войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC.
Детали
Пакет будет включать управляемые ракеты и ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы.
Также Австралия направит персонал для нового командования НАТО в Висбадене (NSATU), которое создают для координации поставок военной техники Украине и подготовки украинских войск.
Дополнение
Во время встречи с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Австралию за объявленный оборонный пакет.
Это произошло на встрече в пятистороннем формате с лидерами индо-тихоокеанских государств - партнеров НАТО
Patriot и боеприпасы для ПВО: Пентагон объявил содержание последнего пакета военной помощи для Украины11 июля 2024, 17:52 • 13582 просмотра