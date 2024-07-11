Австралия предоставит Украине военную помощь на $250 миллионов - это ее самый большой пакет с начала полномасштабной войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC.

Детали

Пакет будет включать управляемые ракеты и ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы.

Также Австралия направит персонал для нового командования НАТО в Висбадене (NSATU), которое создают для координации поставок военной техники Украине и подготовки украинских войск.

Дополнение

Во время встречи с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Австралию за объявленный оборонный пакет.

Это произошло на встрече в пятистороннем формате с лидерами индо-тихоокеанских государств - партнеров НАТО

Patriot и боеприпасы для ПВО: Пентагон объявил содержание последнего пакета военной помощи для Украины