В рамках последнего пакета военной помощи Украине, который президент США объявил на полях саммита НАТО, Вашингтон передал Украине батарею ЗРК Patriot. Об этом пишет УНН со ссылкой на Пентагон.

Детали

В ведомстве объясняют, что пакет военной помощи на сумму 225 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее наиболее насущных потребностей, включая: системы противовоздушной обороны и перехватчики; боеприпасы для ракетных систем и артиллерии; и противотанкового оружия.

В частности в рамках этого пакета Киев получит

Одна батарея Patriot

боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS



боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS)



артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм



противоброневые комплексы Javelin и AT-4;



Боеприпасы к стрелковому оружию



Запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование



Пакет будет предоставлен в рамках программы президентских полномочий (PDA), по которой президент может передавать оружие из запасов США без специального разрешения Конгресса США во время чрезвычайной ситуации.

Напомним

Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете помощи.