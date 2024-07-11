Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете помощи, передает УНН.

Отметим, что Байден не раскрыл деталей пакета помощи для Украины.

Ранее Associated Press указывало, что речь идет о пакете помощи на 225 млн долларов. Там, по их данным, будет система ПВО Patriot.