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Генеральный секретарь НАТО: более тесное сотрудничество россии, Китая, КНДР и Ирана может представлять угрозу даже для США

Киев  •  УНН

 • 1895 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил об обмене военной помощи между рф и КНДР. россия получает войска и оружие, зато помогает КНДР развивать ракетную и ядерную программы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в обмен на войска и оружие россия оказывает КНДР поддержку в реализации ее ракетной и ядерной программ. Об этом Рютте подчеркнул по итогам второго дня встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, передает УНН.

Все более тесное взаимодействие россии, Китая, Северной Кореи и Ирана подчеркивает глобальный характер угроз, с которыми мы сталкиваемся. В частности, эскалация опасностей, связанных с продолжающейся войной в Украине. В обмен на войска и оружие россия оказывает Северной Корее поддержку в реализации ее ракетной и ядерной программ. Эти события могут дестабилизировать обстановку на Корейском полуострове и даже угрожать Соединенным Штатам

- заявил Рютте.

Генеральный секретарь НАТО указал, что это может быть самая сложная зима для Украины с 2022 года. По его словам, на заседании Совета НАТО-Украина накануне шла речь о том, что еще могут сделать союзники для обеспечения критически важных боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

"Союзники работают над тем, чтобы выполнить финансовое обещание по выделению 40 миллиардов евро на помощь в обеспечении безопасности Украины в 2024 году. И я ожидаю, что новое командование в Висбадене, Управление НАТО по оказанию помощи и обучению безопасности для Украины, будет полностью введено в действие до конца этого года", - указал Рютте.

Участие военных КНДР в войне будет иметь огромное влияние на Азию - Президент Украины2 дек. 2024, 08:43 • 18757 просмотров

Дополнение

Россия и КНДР в последние месяцы значительно усилили свои военные связи. В июне этого года КНДР и россия подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Украина ведет работу с НАТО по поставкам 20 систем ПВО до конца года - Сибига4 дек. 2024, 11:15 • 12031 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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