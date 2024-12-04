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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина ведет работу с НАТО по поставкам 20 систем ПВО до конца года - Сибига

Украина ведет работу с НАТО по поставкам 20 систем ПВО до конца года - Сибига

Киев  •  УНН

 • 5477 просмотра

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МИД Украины ведет переговоры с НАТО о поставках 20 систем противовоздушной обороны до конца года. Генсек Альянса подтвердил, что защита украинской инфраструктуры от российских атак является приоритетом.

Глава МИД Андрей Сибига сообщил в среду, что на заседании Совета Украина-НАТО обсудили передачу Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны. По его словам, ведется работа по поставкам 20 систем ПВО до конца года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД.

Среди основных тем заседания Совета Украина-НАТО было обеспечение Сил обороны дополнительными системами ПВО. Глава МИД Андрей Сибига проинформировал партнеров НАТО о конкретных потребностях Украины в 20 системах. Идет работа над тем, чтобы обеспечить их поставки до конца года

- говорится в заявлении МИД.

Дополнение

Сегодня утром генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что после вчерашней встречи в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой члены НАТО согласились, что предоставление систем противовоздушной обороны для защиты инфраструктуры Украины от российских атак должно быть приоритетом.

    Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении указал, что Украина в декабре ожидает системы противовоздушной обороны от нескольких партнеров, ведь зима - это огромное искушение для российских террористов.     

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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