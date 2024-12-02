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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Участие военных КНДР в войне будет иметь огромное влияние на Азию - Президент Украины

Участие военных КНДР в войне будет иметь огромное влияние на Азию - Президент Украины

Киев  •  УНН

 • 1920 просмотра

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Россия разместила 12 тысяч северокорейских солдат в курской области и обучает их современным методам войны. Президент Украины предупреждает об угрозе передачи военных знаний в КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что Россия использует северокорейских солдат как" пушечное мясо " и обучает современным методам войны, в частности работе с дронами. Об этом он заявил в интервью Kyodo News, передает УНН.

Зеленский не рассказал сколько северокорейских погибло за октябрь и ноябрь, но сказал, что есть доказательства того, что около 12 000 северокорейских солдат были развернуты в курской области.

Он предполагает, что в будущем россия отправит значительное количество северокорейских солдат на передовую, используя их как "пушечное мясо" для уменьшения потерь среди собственных военных.

По его словам, россия стремится привлечь десятки тысяч северокорейских военных, обеспечивая им хорошие условия. 

россия и КНДР обменялись военными ресурсами: что получили обе стороны22 нояб. 2024, 10:04 • 19620 просмотров

В то же время ключевой угрозой является то, что эти солдаты получат подготовку от российских военных в реальных боевых условиях и освоят современные методы ведения войны, включая использование дронов и других новейших технологий.

Зеленский предостерегает, что в случае возвращения этих знаний в Северную Корею это окажет значительное влияние на безопасность в Азии и других регионах.

Напомним 

По данным разведки, 2 тыс. военнослужащих КНДР направлены в бригаду морской пехоты и дивизии Воздушно-десантных войск рф, что будет означать три варианта развития событий: либо они будут участвовать в активных боевых действиях на территории Украины, либо рф, либо останутся в боевом резерве на второй линии.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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