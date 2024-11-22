россия и КНДР обменялись военными ресурсами: что получили обе стороны
Киев • УНН
Северная Корея получила от РФ зенитные ракеты и оборудование для ПВО столицы. В обмен КНДР направила военных для поддержки российских оккупационных сил.
В КНДР из рф переданы зенитные ракеты - в обмен на введение войск Пхеньяна в состав сил российских оккупантов. Передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Ракеты противовоздушной обороны в обмен на отправку войск - такое соглашение вероятно заключили Россия и Северная Корея. О соответствующем обмене, в котором скорее всего заинтересованы в РФ, сообщает высокопоставленный южнокорейский чиновник.
Шин Вонсик, советник президента Юн Сук Йоля по вопросам национальной безопасности, заявил в пятницу телевизионной программе SBS, что Южная Корея обнаружила, что Россия предоставила ракеты и другое оборудование для усиления своей сети противовоздушной обороны столицы Пхеньяна.
Напомним,
Генерал-полковник Ким Йон Бок, заместитель главы генштаба КНА, прибыл в РФ в числе 500 офицеров. Его конкретная миссия неизвестна, ранее он командовал корпусом спецназа КНДР.
Разведка Южной Кореи раскрыла реальное количество войск КНДР в россии21 нояб. 2024, 07:21 • 15358 просмотров