россия и КНДР обменялись военными ресурсами: что получили обе стороны

В КНДР из рф переданы зенитные ракеты - в обмен на введение войск Пхеньяна в состав сил российских оккупантов. Передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Ракеты противовоздушной обороны в обмен на отправку войск - такое соглашение вероятно заключили Россия и Северная Корея. О соответствующем обмене, в котором скорее всего заинтересованы в РФ, сообщает высокопоставленный южнокорейский чиновник.

Шин Вонсик, советник президента Юн Сук Йоля по вопросам национальной безопасности, заявил в пятницу телевизионной программе SBS, что Южная Корея обнаружила, что Россия предоставила ракеты и другое оборудование для усиления своей сети противовоздушной обороны столицы Пхеньяна.