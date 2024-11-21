Разведка Южной Кореи раскрыла реальное количество войск КНДР в россии
Киев • УНН
Около 10 900 северокорейских военных развернуто в курской области россии в составе ВДВ и морской пехоты. Часть из них уже участвует в боевых действиях против Украины.
Около 10 900 северокорейских военнослужащих были развернуты в курской области в составе российского воздушно-десантного подразделения и морской пехоты. Некоторые из них уже участвуют в боях на войне в Украине, заявил в среду южнокорейский законодатель Ли Сонг Квен, ссылаясь на шпионское агентство страны. Об этом УНН передает со ссылкой на Reuters.
Детали
На замечание Президента Украины Владимира Зеленского о том, что количество северокорейских войск, дислоцированных на территории россии, может вырасти до 100 000, Ли процитировал Национальную разведывательную службу страны (NIS), что, хотя это не подтверждено, если нынешние бои затянутся и будут жертвы, Северная Корея может прислать больше войск.
Как сообщается, шпионское агентство все еще пытается определить точное количество потерь северокорейских войск и выяснить, сдались ли они в плен, сказал законодатель.
Также, по его словам, Северная Корея отправила дополнительное вооружение для войны в Украине, включая самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.
Дополнение
Как заявил другой член парламентского комитета по разведке Пак Сун Вон, ссылаясь на NIS, встреча министра иностранных дел Северной Кореи Чое Сон Хуй с президентом россии владимиром путиным во время ее визита в москву в этом месяце была необычной с точки зрения протокола и, вероятно, вышла за рамки обмена приветствиями, чтобы охватить более важные вопросы, включая возможный визит в россию Ким Чен Ына.
Генсек НАТО настаивает на увеличении помощи Украине на фоне поддержки россии со стороны КНДР, Китая и Ирана19 нояб. 2024, 13:47 • 14309 просмотров