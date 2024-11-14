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Последняя волна шторма «Дана» в Испании: отменен красный уровень опасности, выяснено состояние наиболее пострадавших районов

Киев  •  УНН

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Метеорологическое агентство Испании отменило красный уровень опасности наводнений в Валенсии и Малаге. Стихия затронула 78 муниципалитетов, эвакуированы более 4200 человек.

Испанское метеорологическое агентство (Amet) отменило красное предупреждение об опасности наводнений на побережье Валенсии и Малаге, несмотря на то, что ночь в последней была сложной, - дождь продолжал идти, хотя и с меньшей интенсивностью, чем в среду.

Пишет УНН со ссылкой на ЕІ Раіѕ.

Amet уменьшил максимальное предупреждение об опасности наводнения в Испании. Красный уровень опасности должен был закончиться сегодня в полночь.

Худшее уже позади

- отметила Амет в своей социальной сети.

Это касается провинций Валенсия, Малага, Андалусии, областей Аксаркия и Гвадалхорс, которые вчера больше всего пострадали от разлива одноименной реки.

При этом указано, что предыдущие сутки в Малаге были сложными: дождь продолжал идти, хотя и с меньшей интенсивностью, чем в среду. До 4210 эвакуированных людей провели ночь вне своих домов в Малаге.

Тем не менее, оранжевый уровень опасности остается действующим в Валенсийском сообществе, особенно в прибрежной зоне, где за 12 часов выпадет до 180 литров осадков.

Тем временем появляются оценки ущерба от прохождения второго шторма «Дана» на Пиренейском полуострове.

Стихийное бедствие задело 78 муниципалитетов в провинции Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия, вызвав по меньшей мере 223 жертвы, нанеся значительные разрушения.

Последствия шторма в Испании: Каталония восстанавливается после наводнения, в Альбасете продолжаются поиски пропавших без вести5 нояб. 2024, 10:29 • 15110 просмотров

Отмечается, что в провинции Малага, которая больше всего пострадала от проливных дождей, в пожарную службу поступило более 900 вызовов - более 1000 во всей Андалусии. При этом  4200 человек были эвакуированы в целях безопасности, из которых 3000 провели вторую ночь вне дома.

1100 человек, эвакуированных из двух кемпингов и ромского табора в районе Велес-Малага из-за риска затопления реки Велес, провели ночь в пункте временного размещения.

Испания снова под угрозой: объявлен красный уровень опасности из-за дождей13 нояб. 2024, 21:58 • 15897 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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