Испания снова под угрозой: объявлен красный уровень опасности из-за дождей

В Испании снова появился риск сильных наводнений на востоке и юге страны. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Испанский метеорологический институт AEMET объявил красный уровень опасности для восточных и южных регионов страны из-за прогнозируемых сильных дождей. Самый высокий уровень предупреждения действует до обеда четверга в некоторых районах региона Валенсия, а также в частях провинций Малага и Таррагона, где ожидается до 180 миллиметров осадков за 12 часов.

Предупреждение о непогоде поступило всего через две недели после катастрофических наводнений, которые унесли жизни более 200 человек и нанесли серьезный ущерб многим районам страны. Метеорологи призывают жителей пострадавших регионов к особой осторожности, поскольку новые ливни могут вызвать дополнительные затопления и разрушения инфраструктуры.

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