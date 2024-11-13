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Испания снова под угрозой: объявлен красный уровень опасности из-за дождей

Испания снова под угрозой: объявлен красный уровень опасности из-за дождей

Киев  •  УНН

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Метеорологический институт AEMET объявил красный уровень опасности на востоке и юге Испании из-за сильных дождей. Ожидается до 180 мм осадков за 12 часов в регионах Валенсия, Малага и Таррагона.

В Испании снова появился риск сильных наводнений на востоке и юге страны. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Испанский метеорологический институт AEMET объявил красный уровень опасности для восточных и южных регионов страны из-за прогнозируемых сильных дождей. Самый высокий уровень предупреждения действует до обеда четверга в некоторых районах региона Валенсия, а также в частях провинций Малага и Таррагона, где ожидается до 180 миллиметров осадков за 12 часов.

Предупреждение о непогоде поступило всего через две недели после катастрофических наводнений, которые унесли жизни более 200 человек и нанесли серьезный ущерб многим районам страны. Метеорологи призывают жителей пострадавших регионов к особой осторожности, поскольку новые ливни могут вызвать дополнительные затопления и разрушения инфраструктуры.

Два человека погибли, один пропал без вести из-за проливных дождей в Испании4 сент. 2023, 11:40 • 483441 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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