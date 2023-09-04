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Два человека погибли, один пропал без вести из-за проливных дождей в Испании

Два человека погибли, один пропал без вести из-за проливных дождей в Испании

Киев • УНН

 • 483531 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Два человека погибли и один пропал без вести в понедельник в результате проливных дождей, что обрушились на Испанию, вызвав внезапные наводнения, которые привели к закрытию линий мадридского метро и остановки высокоскоростных поездов, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

По данным государственного метеорологического управления Aemet, шторм на выходных затронул почти всю страну, при этом самые сильные дожди были зафиксированы в воскресенье в прибрежных провинциях Кадис, Таррагона и Кастелло.

Два человека погибли в провинции Толедо в результате урагана, сообщил глава регионального правительства Кастилья-Ла-Манча, не уточнив подробностей.

Испанские СМИ сообщили, что мужчина был найден мертвым полицией во время попытки спасения на дороге недалеко от города Баргас, а еще один мужчина скончался, когда спасатели пытались добраться до него в городе Касаррубиос-дель-Монте.

Службы экстренной помощи разыскивают мужчину, который пропал без вести после того, как его автомобиль был смыт под утро в понедельник разлившейся рекой в сельской местности Альдеа-дель-Фресно к западу от Мадрида, сообщил общественному телевидению RTVE представитель службы экстренной помощи Мадрида Хавьер Чивите.

Пожарные нашли его 10-летнего сына, который также находился в машине и первоначально считался пропавшим без вести, в понедельник на вершине дерева, добавил он. Ранее в тот же день службы экстренной помощи спасли мать и сестру мальчика.

"Бедный мальчик провел ночь, сидя на дереве", - сообщила журналистам глава регионального правительства Мадрида Изабель Диас Аюсо.

По словам репортера AFP, находившегося на месте происшествия, в Альдеа-дель-Фресно обрушилось несколько мостов, а потоки воды смыли множество автомобилей.

В воскресенье жители Мадридского региона получили экстренное сообщение, сопровождаемое громким сигналом, призывающим их не пользоваться транспортными средствами и оставаться дома. Это был первый раз, когда власти использовали эту систему оповещения по мобильному телефону.

Несколько театров были закрыты, а воскресный футбольный матч между «Атлетико Мадрид» и «Севильей» был приостановлен.

В понедельник утром в Мадриде были закрыты несколько линий метро из-за наводнения, вызванного сильными ночными дождями.

Высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и юго-западным регионом Андалусии и восточным прибрежным регионом Валенсии, которое было закрыто в воскресенье, вновь открылось в понедельник, хотя на некоторых участках поезда ходили с меньшей скоростью, сообщил железнодорожный оператор Renfe.

В понедельник утром сильные дожди утихли. Aemet понизила уровень опасности из-за погоды для региона Мадрида до желтого с максимального красного уровня в воскресенье.

Премьер-министр Испании Педро Санчес поблагодарил экстренные службы за их работу и призвал людей «продолжать вести себя осторожно».

Дополнение

Ливни обрушились после того, как в августе Испания пережила сильную жару и постоянные высокие температуры.

Ученые предупреждают, что экстремальные погодные явления, такие как волны тепла и штормы, становятся более интенсивными в результате изменения климата.

#Dana | Lluvias torrenciales mantienen en alerta a buena parte de #España, en especial en zonas como Madrid donde se recomienda permanecer en casa. La tormenta ha inundado los vagones de metro de #Madrid. pic.twitter.com/ZfFNJy2fcJ

— Vanguardia (@vanguardiacom) September 3, 2023

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