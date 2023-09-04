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Двоє людей загинули, одна зникла безвісти через зливи в Іспанії

Двоє людей загинули, одна зникла безвісти через зливи в Іспанії

Київ • УНН

 • 483532 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Двоє людей загинули й одна зникла безвісти в понеділок унаслідок проливних дощів, що обрушилися на Іспанію, спричинивши раптові повені, що призвели до закриття ліній мадридського метро та зупинки високошвидкісних поїздів, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

За даними державного метеорологічного управління Aemet, шторм на вихідних торкнувся майже всієї країни, при цьому найсильніші дощі було зафіксовано в неділю в прибережних провінціях Кадіс, Таррагона і Кастелло.

Двоє людей загинули в провінції Толедо внаслідок урагану, повідомив очільник регіонального уряду Кастілья-Ла-Манча, не уточнивши подробиць.

Іспанські ЗМІ повідомили, що чоловік був знайдений мертвим поліцією під час спроби порятунку на дорозі недалеко від міста Баргас, а ще один чоловік помер, коли рятувальники намагалися дістатися до нього в місті Касаррубіос-дель-Монте.

Служби екстреної допомоги розшукують чоловіка, який зник безвісти після того, як його автомобіль змило під ранок у понеділок річкою, що розлилася в сільській місцевості Альдеа-дель-Фресно на захід від Мадрида, повідомив громадському телебаченню RTVE представник служби екстреної допомоги Мадрида Хав'єр Чівіте.

Пожежники знайшли його 10-річного сина, який також перебував у машині і спочатку вважався зниклим безвісти, у понеділок на верхівці дерева, додав він. Раніше того ж дня служби екстреної допомоги врятували матір і сестру хлопчика.

"Бідний хлопчик провів ніч, сидячи на дереві", - повідомила журналістам голова регіонального уряду Мадрида Ізабель Діас Аюсо.

За словами репортера AFP, який перебував на місці події, в Альдеа-дель-Фресно обвалилося кілька мостів, а потоки води змили безліч автомобілів.

У неділю жителі Мадридського регіону отримали екстрене повідомлення, що супроводжувалося гучним сигналом, який закликав їх не користуватися транспортними засобами і залишатися вдома. Це був перший раз, коли влада використовувала цю систему оповіщення по мобільному телефону.

Кілька театрів було закрито, а недільний футбольний матч між «Атлетіко Мадрид» і «Севільєю» було призупинено.

У понеділок вранці в Мадриді було закрито кілька ліній метро через повінь, викликану сильними нічними дощами.

Високошвидкісне залізничне сполучення між Мадридом і південно-західним регіоном Андалусії та східним прибережним регіоном Валенсії, яке було закрите в неділю, знову відкрилося в понеділок, хоча на деяких ділянках поїзди ходили з меншою швидкістю, повідомив залізничний оператор Renfe.

У понеділок вранці сильні дощі вщухли. Aemet знизила рівень небезпеки через погоду для регіону Мадрида до жовтого з максимального червоного рівня в неділю.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес подякував екстреним службам за їхню роботу і закликав людей «продовжувати поводитися обережно».

Доповнення

Зливи обрушилися після того, як у серпні Іспанія пережила сильну спеку і постійні високі температури.

Учені попереджають, що екстремальні погодні явища, такі як хвилі тепла і шторми, стають інтенсивнішими внаслідок зміни клімату.

#Dana | Lluvias torrenciales mantienen en alerta a buena parte de #España, en especial en zonas como Madrid donde se recomienda permanecer en casa. La tormenta ha inundado los vagones de metro de #Madrid. pic.twitter.com/ZfFFNJy2fcJ

— Vanguardia (@vanguardiacom) 3 вересня 2023 року

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