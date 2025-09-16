$41.230.05
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Поляки после атак дронов выбирают безопасную недвижимость за границей: в фокусе Испания и Болгария

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Спрос на зарубежную недвижимость среди поляков резко возрос после российских дроновых атак.

Поляки после атак дронов выбирают безопасную недвижимость за границей: в фокусе Испания и Болгария

После атак российских дронов на Польшу спрос на зарубежную недвижимость среди поляков резко вырос. Люди интересуются квартирами в Испании и кое-где в Болгарии, пишет УНН со ссылкой на Wyborcza.

Недвижимость в Испании дешевле, чем в Кракове

В последние годы поляки все активнее покупают недвижимость за границей, больше всего - в Испании. В 2024 году они приобрели там 4213 домов и апартаментов, что более чем на 35% больше, чем в предыдущем году, и заняли девятое место среди иностранных покупателей.

Популярность Испании объясняется несколькими факторами. Во-первых, поляки стремительно увеличивают свои доходы, тогда как испанские цены растут медленнее, что выравнивает возможности. Во-вторых, общий уровень жизни в Испании уже не дороже, чем в Польше: в Валенсии за 1,40 евро можно купить кофе или пиво, тогда как в Кракове за те же деньги этого не получится, пишет издание. Кроме того, Испания привлекает климатом.

В условиях нестабильной ситуации с безопасностью на фоне войны в Украине, поляки начинают планировать резервные пути для семьи и денег, чтобы в случае необходимости быстро добраться до зарубежного жилья. Это добавляет дополнительную привлекательность испанской недвижимости как надежного "второго дома", говорится в публикации.

После последних событий агентства недвижимости в Польше получают многочисленные звонки с просьбами найти недвижимость за границей для безопасного пребывания родственников, отмечает издание. Как рассказывает собеседник издания, риелтор - в Испании минимальная стоимость квартиры зависит от региона, но для комфортного проживания у моря, с хорошим авиасообщением и развитой инфраструктурой следует рассчитывать на примерно 120 тысяч евро. Временные дома или кемпинговые конструкции не разрешаются из-за строгих местных правил строительства, что делает недвижимость единственным легальным вариантом для инвестирования и проживания.

В Кракове проходят выходные ярмарки недвижимости. Одно из агентств предлагает квартиры в Валенсии, и многие поляки, долго раздумывавшие о покупке недвижимости в Испании, переходят от мечтаний к конкретным действиям, пишет издание. При этом испанские квартиры за примерно 230 тысяч евро могут быть более выгодными, чем однокомнатная квартира в Кракове, цены на которую достигают миллиона злотых.

Во время ярмарки к стенду подходила молодая пара с маленьким ребенком, которая интересовалась ценами на испанскую недвижимость, скоростью заключения сделок и проблемой незаконного захвата пустующих квартир, известных как "окупас". В Кракове семья уже имеет дом и 2 апартамента для аренды, но рассматривали покупку жилья на Майорке как инвестицию и способ иметь собственную недвижимость в Южной Европе.

Болгария - план Б для менее обеспеченных

Владелец агентства GoESTE Михал Сподимек отмечает, что после новостей о нарушении воздушного пространства Польши его телефоны буквально разрывались от звонков. Люди интересуются, сколько денег нужно для покупки недвижимости за границей, и стремятся как можно быстрее договориться о просмотрах домов и апартаментов.

Михал отмечает, что спрос на зарубежные апартаменты также усилился после пандемии COVID-19, когда правительство выплачивало программы поддержки, а вскоре началась война в Украине. По его словам, многие поляки хотят иметь "второй дом" за границей, где их деньги не подвергаются новым налоговым рискам, и где мужчины могут избежать призыва в случае военной угрозы.

При этом он сам не считает Испанию самым привлекательным вариантом из-за падения доходности аренды и отмены лицензий. Для менее обеспеченных инвесторов он советует Болгарию как доступную и быструю инвестицию с перспективой присоединения к еврозоне. Северный Кипр также интересен как более дешевый и менее бюрократический вариант для размещения капитала. Кроме того, в продаже есть предложения из Греции, Черногории, Хорватии, Испании, Турции и Зеленого Мыса.

Минимумы инвестиций начинаются примерно от 30 тысяч евро - таких объектов, обычно в Болгарии, хватает для собственного использования, но они менее привлекательны для сдачи в аренду.

Алена Уткина

Новости МираНедвижимость
Черногория
Валенсия
Краков
Греция
Хорватия
Болгария
Испания
Турция
Украина
Польша