Поляки після атак дронів обирають безпечну нерухомість за кордоном: у фокусі Іспанія та Болгарія

Після атак російських дронів на Польщу попит на закордонну нерухомість серед поляків різко зріс. Люди цікавляться квартирами в Іспанії та подекуди Болгарії, пише УНН із посиланням на Wyborcza.

Нерухомість в Іспанії дешевша, ніж у Кракові

За останні роки поляки все активніше купують нерухомість за кордоном, найбільше - в Іспанії. У 2024 році вони придбали там 4213 будинків та апартаментів, що на понад 35% більше, ніж у попередньому році, і посіли дев’яте місце серед іноземних покупців.

Популярність Іспанії пояснюється кількома чинниками. По-перше, поляки стрімко збільшують свої статки, тоді як іспанські ціни зростають повільніше, що вирівнює можливості. По-друге, загальний рівень життя в Іспанії вже не дорожчий, ніж у Польщі: у Валенсії за 1,40 євро можна купити каву чи пиво, тоді як у Кракові за ті ж гроші цього не вийде, пише видання. Крім того, Іспанія приваблює кліматом.

В умовах нестабільної ситуації із безпекою на тлі війни в Україні, поляки починають планувати резервні шляхи для родини та грошей, щоб у разі необхідності швидко дістатися до закордонного житла. Це додає додаткову привабливість іспанської нерухомості як надійного "другого дому", ідеться у публікації.

Після останніх подій, агентства нерухомості у Польщі отримують численні дзвінки з проханнями знайти нерухомість за кордоном для безпечного перебування родичів, зазначає видання. Як розказує співрозмовник видання, рієлтор - в Іспанії мінімальна вартість квартири залежить від регіону, але для комфортного проживання поблизу моря, з гарним авіасполученням і розвиненою інфраструктурою слід розраховувати на приблизно 120 тисяч євро. Тимчасові будинки або кемпінгові конструкції не дозволяються через суворі місцеві правила будівництва, що робить нерухомість єдиним легальним варіантом для інвестування та проживання.

У Кракові проходять вихідні ярмарки нерухомості. Одне з аентств пропонує квартири у Валенсії і багато поляків, які довго роздумували про купівлю нерухомості в Іспанії, переходять від мрій до конкретних дій, пише видання. При цьому іспанські квартири за приблизно 230 тисяч євро можуть бути більш вигідними, ніж однокімнатна квартира в Кракові, ціни на яку сягають мільйона злотих.

Під час ярмарку до стенду підходила молода пара з маленькою дитиною, яка цікавилася цінами на іспанську нерухомість, швидкістю укладання угод та проблемою незаконного захоплення пустуючих квартир, відомих як "окупас". У Кракові родина вже має будинок і 2 апартаментів для оренди, але розглядали покупку житла на Майорці як інвестицію та спосіб мати власну нерухомість у Південній Європі.

Болгарія - план Б для менш забезпечених

Власник агентства GoESTE Міхал Сподимек відзначає, що після новин про порушення повітряного простору Польщі його телефони буквально розривалися від дзвінків. Люди цікавляться, скільки грошей потрібно для покупки нерухомості за кордоном, і прагнуть якнайшвидше домовитися про перегляди будинків та апартаментів.

Міхал зазначає, що попит на закордонні апартаменти також посилився після пандемії COVID-19, коли уряд виплачував програми підтримки, а незабаром почалася війна в Україні. За його словами, багато поляків хочуть мати "другий дім" за кордоном, де їхні гроші не піддаються новим податковим ризикам, і де чоловіки можуть уникнути призову у випадку воєнної загрози.

При цьому він сам не вважає Іспанію найпривабливішим варіантом через падіння прибутковості оренди та скасування ліцензій. Для менш забезпечених інвесторів він радить Болгарію як доступну і швидку інвестицію з перспективою приєднання до єврозони. Північний Кіпр також цікавий як дешевший і менш бюрократичний варіант для розміщення капіталу. Крім того, у продажу є пропозиції з Греції, Чорногорії, Хорватії, Іспанії, Туреччини та Зеленого Мису.

Мінімуми інвестицій починаються приблизно від 30 тисяч євро - таких об’єктів, зазвичай у Болгарії, вистачає для власного використання, але вони менш привабливі для здачі в оренду.

Рієлторам хочуть заборонити брати комісію без звернення клієнта: петиція зібрала 25 тисяч підписів