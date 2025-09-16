Поляки після атак дронів обирають безпечну нерухомість за кордоном: у фокусі Іспанія та Болгарія

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 3366 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
15:22 • 11881 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 12071 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 25744 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 40623 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 22820 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 36435 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 35474 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16200 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37065 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.2м/с
40%
750мм
Популярнi новини
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України16 вересня, 10:48 • 19110 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto12:18 • 14363 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 13253 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 14170 перегляди
Rzeczpospolita: у Польщі під час нальоту російських безпілотників будинок уразила ракета з F-16, а не дрон13:03 • 6864 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16:50 • 3352 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
15:22 • 11865 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 14214 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 40615 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 36431 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Чарльз ІІІ
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Харків
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 5770 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 13291 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 48158 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 47158 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 51806 перегляди
Актуальне
The Guardian
TikTok
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
The Washington Post

Поляки після атак дронів обирають безпечну нерухомість за кордоном: у фокусі Іспанія та Болгарія

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Попит на закордонну нерухомість серед поляків різко зріс після російських дронових атак.

Поляки після атак дронів обирають безпечну нерухомість за кордоном: у фокусі Іспанія та Болгарія

Після атак російських дронів на Польщу попит на закордонну нерухомість серед поляків різко зріс. Люди цікавляться квартирами в Іспанії та подекуди Болгарії, пише УНН із посиланням на Wyborcza.

Нерухомість в Іспанії дешевша, ніж у Кракові

За останні роки поляки все активніше купують нерухомість за кордоном, найбільше - в Іспанії. У 2024 році вони придбали там 4213 будинків та апартаментів, що на понад 35% більше, ніж у попередньому році, і посіли дев’яте місце серед іноземних покупців.

Популярність Іспанії пояснюється кількома чинниками. По-перше, поляки стрімко збільшують свої статки, тоді як іспанські ціни зростають повільніше, що вирівнює можливості. По-друге, загальний рівень життя в Іспанії вже не дорожчий, ніж у Польщі: у Валенсії за 1,40 євро можна купити каву чи пиво, тоді як у Кракові за ті ж гроші цього не вийде, пише видання. Крім того, Іспанія приваблює кліматом.

В умовах нестабільної ситуації із безпекою на тлі війни в Україні, поляки починають планувати резервні шляхи для родини та грошей, щоб у разі необхідності швидко дістатися до закордонного житла. Це додає додаткову привабливість іспанської нерухомості як надійного "другого дому", ідеться у публікації.

Після останніх подій, агентства нерухомості у Польщі отримують численні дзвінки з проханнями знайти нерухомість за кордоном для безпечного перебування родичів, зазначає видання. Як розказує співрозмовник видання, рієлтор - в Іспанії мінімальна вартість квартири залежить від регіону, але для комфортного проживання поблизу моря, з гарним авіасполученням і розвиненою інфраструктурою слід розраховувати на приблизно 120 тисяч євро. Тимчасові будинки або кемпінгові конструкції не дозволяються через суворі місцеві правила будівництва, що робить нерухомість єдиним легальним варіантом для інвестування та проживання.

У Кракові проходять вихідні ярмарки нерухомості. Одне з аентств пропонує квартири у Валенсії і багато поляків, які довго роздумували про купівлю нерухомості в Іспанії, переходять від мрій до конкретних дій, пише видання. При цьому іспанські квартири за приблизно 230 тисяч євро можуть бути більш вигідними, ніж однокімнатна квартира в Кракові, ціни на яку сягають мільйона злотих.

Під час ярмарку до стенду підходила молода пара з маленькою дитиною, яка цікавилася цінами на іспанську нерухомість, швидкістю укладання угод та проблемою незаконного захоплення пустуючих квартир, відомих як "окупас". У Кракові родина вже має будинок і 2  апартаментів для оренди, але розглядали покупку житла на Майорці як інвестицію та спосіб мати власну нерухомість у Південній Європі.

Болгарія - план Б для менш забезпечених

Власник агентства GoESTE Міхал Сподимек відзначає, що після новин про порушення повітряного простору Польщі його телефони буквально розривалися від дзвінків. Люди цікавляться, скільки грошей потрібно для покупки нерухомості за кордоном, і прагнуть якнайшвидше домовитися про перегляди будинків та апартаментів.

Міхал зазначає, що попит на закордонні апартаменти також посилився після пандемії COVID-19, коли уряд виплачував програми підтримки, а незабаром почалася війна в Україні. За його словами, багато поляків хочуть мати "другий дім" за кордоном, де їхні гроші не піддаються новим податковим ризикам, і де чоловіки можуть уникнути призову у випадку воєнної загрози.

При цьому він сам не вважає Іспанію найпривабливішим варіантом через падіння прибутковості оренди та скасування ліцензій. Для менш забезпечених інвесторів він радить Болгарію як доступну і швидку інвестицію з перспективою приєднання до єврозони. Північний Кіпр також цікавий як дешевший і менш бюрократичний варіант для розміщення капіталу. Крім того, у продажу є пропозиції з Греції, Чорногорії, Хорватії, Іспанії, Туреччини та Зеленого Мису.

Мінімуми інвестицій починаються приблизно від 30 тисяч євро - таких об’єктів, зазвичай у Болгарії, вистачає для власного використання, але вони менш привабливі для здачі в оренду.

Рієлторам хочуть заборонити брати комісію без звернення клієнта: петиція зібрала 25 тисяч підписів16.09.25, 12:46 • 2716 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуНерухомість
Чорногорія
Валенсія
Краків
Греція
Хорватія
Болгарія
Іспанія
Туреччина
Україна
Польща