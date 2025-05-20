В Испании произошел масштабный сбой мобильной связи и интернета по всей стране

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"
Эксклюзив
07:47 • 15289 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

05:58 • 92424 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 69516 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 136074 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 99222 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 243482 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 127412 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

19 мая, 09:01 • 349673 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
19 мая, 08:32 • 97889 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Эксклюзив
19 мая, 08:30 • 79424 просмотра

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
40%
744мм
Популярные новости

Британия, Канада и Франция угрожают Израилю санкциями из-за нового наступления на Газу: Нетаньяху уже отреагировал

20 мая, 01:41 • 54998 просмотра

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

05:39 • 22335 просмотра

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

05:59 • 38322 просмотра

Крупнейший инвестор Tesla сбросил крупный пакет акций автопроизводителя, призывая к распродаже

06:47 • 16451 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

07:01 • 40110 просмотра
публикации

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

05:58 • 92424 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 104083 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 129818 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

19 мая, 12:24 • 243482 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

19 мая, 09:01 • 349673 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джо Байден

Канье Уэст

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Белый дом

Испания

Финляндия

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

07:01 • 40555 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 58161 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 56677 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 141732 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 144940 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

FAB-250

Телеграмма

Facebook

В Испании произошел масштабный сбой мобильной связи и интернета по всей стране

Киев • УНН

 • 592 просмотра

20 мая в Испании произошел масштабный сбой мобильной связи и интернета, затронувший крупных операторов. Причиной мог стать сбой в системе Telefónica после неудачного обновления сети.

В Испании произошел масштабный сбой мобильной связи и интернета по всей стране

В Испании сегодня, 20 мая, по всей стране вышли из строя все сети мобильной связи - в стране нет мобильной связи и интернета. Об этом сообщает LBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сбой затронул многих операторов, включая Movistar, Vodafone и Orange.

В значительной степени пострадали такие города, как Мадрид, Барселона, Валенсия и Севилья. Это уже второй крупный сбой инфраструктуры в Европе менее чем за месяц.

Абоненты не могут совершать звонки, получать смс или пользоваться мобильной связью в результате отключения. Согласно данным DownDetector проблемы начались около 5 утра по местному времени.

Отключение также повлияло на телефонные линии экстренных служб, поскольку общеевропейский номер экстренной помощи 112 стал недоступен в некоторых частях Испании.

Вероятная причина проблемы - сбой в системе Telefоnica, которая является оператором большинства мобильных сетей Испании. Сообщается, что компания провела обновление сети, которое пошло не по плану, что привело к отключению электроэнергии по всей стране для миллионов жителей Испании.

Напомним

В Испании и Португалии 28 апреля произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества. Сообщения свидетельствовали о проблемах с европейской электросетью.

Самое большое в истории Испании отключение электроэнергии стоило национальной экономике почти 400 миллионов евро. Потребительские расходы упали на 34%.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Валенсия
Севилья
Испания
Мадрид
Brent
$65.40
Bitcoin
$105,298.90
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.35
Золото
$3,238.51
Ethereum
$2,525.49