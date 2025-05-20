В Испании произошел масштабный сбой мобильной связи и интернета по всей стране

В Испании сегодня, 20 мая, по всей стране вышли из строя все сети мобильной связи - в стране нет мобильной связи и интернета. Об этом сообщает LBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сбой затронул многих операторов, включая Movistar, Vodafone и Orange.

В значительной степени пострадали такие города, как Мадрид, Барселона, Валенсия и Севилья. Это уже второй крупный сбой инфраструктуры в Европе менее чем за месяц.

Абоненты не могут совершать звонки, получать смс или пользоваться мобильной связью в результате отключения. Согласно данным DownDetector проблемы начались около 5 утра по местному времени.

Отключение также повлияло на телефонные линии экстренных служб, поскольку общеевропейский номер экстренной помощи 112 стал недоступен в некоторых частях Испании.

Вероятная причина проблемы - сбой в системе Telefоnica, которая является оператором большинства мобильных сетей Испании. Сообщается, что компания провела обновление сети, которое пошло не по плану, что привело к отключению электроэнергии по всей стране для миллионов жителей Испании.

Напомним

В Испании и Португалии 28 апреля произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без электричества. Сообщения свидетельствовали о проблемах с европейской электросетью.

Самое большое в истории Испании отключение электроэнергии стоило национальной экономике почти 400 миллионов евро. Потребительские расходы упали на 34%.