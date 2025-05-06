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Шахед-136

Найбільший блекаут в історії Іспанії коштував країні €400 млн

Київ • УНН

 • 2546 перегляди

Найбільше в історії Іспанії відключення електроенергії 28 квітня коштувало національній економіці майже 400 мільйонів євро. Споживчі витрати впали на 34%.

Найбільший блекаут в історії Іспанії коштував країні €400 млн

Найбільше в історії Іспанії відключення електроенергії коштувало національній економіці майже 400 мільйонів євро (454 мільйони доларів). Як повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg, таку оцінку втрат зробив найбільший банк країни CaixaBank SA.

Деталі

Споживчі витрати іспанських домогосподарств впали на 34% 28 квітня, коли більша частина континентальної Іспанії постраждала від багатогодинного відключення електроенергії, згідно з початковою оцінкою CaixaBank SA. Аналітика спирається на дані використання платіжних карт, обсяги онлайн-покупок і зняття готівки в банкоматах. Обсяг руху коштів за вказаними напрямками під час відсутності електроенергії становив лише 15% звичних обсягів у звичайних умовах.

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Ми оцінюємо, що відключення електроенергії вплине на квартальний ВВП менш ніж на одну десяту процентного пункту, приблизно у межах 400 мільйонів євро

 - ідеться у звіті банку з уточненням, що оцінка може змінитися з надходженням додаткових даних.

Відключення почалося приблизно о 12:30 за місцевим часом, залишивши майже 50 мільйонів людей по всій Іспанії та Португалії без електроенергії та пов'язаних з нею послуг. Уряд Іспанії все ще розслідує точні причини відключення, яке порушило роботу громадського транспорту, телекомунікацій та роздрібної торгівлі.

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За попередніми прогнозами, озвученими на початок поточного року, економіка Іспанії цього року зросте на 2,6% та на 2,2% у 2026 році. Країна демонструвала визначні результати серед найбільших країн єврозони останніми роками.

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Bloomberg Economics вважає, що вартість невідкладних наслідків відключення електроенергії становитиме приблизно 0,5% від квартального ВВП. Але вважає, що частину цих втрат, ймовірно, буде відновлено найближчими днями та тижнями.

Нагадаємо

Інцидент на залізниці в Іспанії стався всього за тиждень після масштабного блекауту на Піренейському півострові 28 квітня, від якого країна оговтується досі.

Лілія Набока

Лілія Набока

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