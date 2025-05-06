Крупнейший блэкаут в истории Испании обошелся стране в €400 млн
Киев • УНН
Самое крупное в истории Испании отключение электроэнергии 28 апреля стоило национальной экономике почти 400 миллионов евро. Потребительские расходы упали на 34%.
Наибольшее в истории Испании отключение электроэнергии стоило национальной экономике почти 400 миллионов евро (454 миллиона долларов). Как сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg, такую оценку потерь сделал крупнейший банк страны CaixaBank SA.
Детали
Потребительские расходы испанских домохозяйств упали на 34% 28 апреля, когда большая часть континентальной Испании пострадала от многочасового отключения электроэнергии, согласно первоначальной оценке CaixaBank SA. Аналитика опирается на данные использования платежных карт, объемы онлайн-покупок и снятие наличных в банкоматах. Объем движения средств по указанным направлениям во время отсутствия электроэнергии составил лишь 15% привычных объемов в обычных условиях.
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Мы оцениваем, что отключение электроэнергии повлияет на квартальный ВВП менее чем на одну десятую процентного пункта, примерно в пределах 400 миллионов евро
Отключение началось примерно в 12:30 по местному времени, оставив почти 50 миллионов человек по всей Испании и Португалии без электроэнергии и связанных с ней услуг. Правительство Испании все еще расследует точные причины отключения, которое нарушило работу общественного транспорта, телекоммуникаций и розничной торговли.
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По предварительным прогнозам, озвученным на начало текущего года, экономика Испании в этом году вырастет на 2,6% и на 2,2% в 2026 году. Страна демонстрировала выдающиеся результаты среди крупнейших стран еврозоны в последние годы.
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Bloomberg Economics считает, что стоимость неотложных последствий отключения электроэнергии составит примерно 0,5% от квартального ВВП. Но считает, что часть этих потерь, вероятно, будет восстановлена в ближайшие дни и недели.
Напомним
Инцидент на железной дороге в Испании произошел всего через неделю после масштабного блэкаута на Пиренейском полуострове 28 апреля, от которого страна оправляется до сих пор.