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В Испании правительство продвигается с планом сократить рабочую неделю до 37,5 часов

Киев • УНН

 • 1742 просмотра

Правительство Испании продвигает план сокращения рабочей недели с 40 до 37,5 часов. 6 мая кабинет министров обсудит проект перед отправкой в парламент.

В Испании правительство продвигается с планом сократить рабочую неделю до 37,5 часов

Правительство Испании продвигает план сокращения рабочей недели в Испании с 40 до 37,5 часов. 6 мая кабинет министров страны должен обсудить этот проект перед тем, как он будет отправлен в парламент. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, премьер-министр Испании Педро Санчес в своей речи в понедельник заявил, что кабинет министров страны обсудит проект о сокращении рабочей недели завтра. Проекты в основном утверждаются кабинетом министров, а затем направляются в парламент, где проходят длительный процесс одобрения, который происходит не всегда.

По информации Bloomberg, Санчес опирается на ряд союзников, среди которых - несколько левых партий, которые согласны на сокращение рабочей недели, а также две группы, которые поддерживают бизнес. Однако прокатолонская сепаратистская группировка Junts, один из бывших союзников Санчеса в парламенте, неоднократно заявляла, что против уменьшения рабочих часов в неделю с нынешних 40 до 37,5.

Ранее

УНН писал, что правительство Испании одобрило сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часов без изменений зарплаты. Предложение должно пройти одобрение парламента, где уже возникли разногласия относительно его поддержки.

Алена Уткина

Алена Уткина

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