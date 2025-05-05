В Іспанії уряд просувається з планом скоротити робочий тиждень до 37,5 години

Іспанський уряд просуває план скорочення робочого тижня в Іспанії з 40 до 37,5 години. 6 травня кабінет міністрів країни має обговорити цей проєкт перед тим, як він буде надісланий до парламенту. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у своїй промові у понеділок заявив, що кабінет міністрів країни обговорить проєкт про скорочення робочого тижня завтра. Проєкти здебільшого затверджуються кабінетом міністрів, а потім надсилаються до парламенту, де проходять тривалий процес схвалення, що відбувається не завжди.

За інформацією Bloomberg, Санчес спирається на низку союзників, серед яких - кілька лівих партій, які згодні на скорочення робочого тижня, а також дві групи, які підтримують бізнес. Проте прокаталонське сепаратистське угруповання Junts, один з колишніх союзників Санчеса в парламенті, неодноразово заявляло, що проти зменшення робочих годин на тиждень з нинішніх 40 до 37,5.

Раніше

УНН писав, що уряд Іспанії схвалив скорочення робочого тижня з 40 до 37,5 години без змін зарплати. Пропозиція має пройти схвалення парламенту, де вже виникли розбіжності щодо її підтримки.