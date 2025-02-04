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Влада Іспанії схвалила скорочення робочого тижня в країні до 37,5 години

Влада Іспанії схвалила скорочення робочого тижня в країні до 37,5 години

Київ • УНН

 • 27270 перегляди

Уряд Іспанії схвалив скорочення робочого тижня з 40 до 37,5 годин без змін зарплати. Пропозиція має пройти схвалення парламенту, де вже виникли розбіжності щодо її підтримки.

Іспанський уряд на засіданні 4 лютого схвалив скорочення робочого тижня із 40 до 37,5 годин без змін заробітної плати. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідний виконавчий декрет був підписаний віцепрем’єр-міністеркою — міністеркою праці Іспанії Йоландою Діас, яка очолює партію Sumar.

Ця пропозиція полягає в тому, щоб жити краще, працювати менше і бути набагато продуктивнішими та ефективнішими в економічному плані

– прокоментувала рішення уряду Діас.

Агентство зазначає, що тепер пропозиція уряду про скорочення робочого тижня має бути схвалена парламентом, де лівоцентристський уряд іспанського прем’єра-соціаліста Педро Санчеса не має явної більшості та змушений балансувати між вимогами кількох менших партій.

Також зауважується, що каталонська партія Junts вже заявила, що не підтримує цю пропозицію.

Тим часом Іспанська конфедерація організацій роботодавців (CEOE) стверджує, що ця пропозиція уряду підвищить витрати іспанських компаній і зробить їх менш конкурентоспроможними.

Водночас Центральний банк Іспанії попереджав, що підвищення вартості робочої сили може посилити інфляцію та стримати створення робочих місць.

Глава МЗС Іспанії звільнив дипломата, який заснув під час його виступу у Мадриді02.02.25, 07:20 • 35853 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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