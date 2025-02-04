Влада Іспанії схвалила скорочення робочого тижня в країні до 37,5 години

Іспанський уряд на засіданні 4 лютого схвалив скорочення робочого тижня із 40 до 37,5 годин без змін заробітної плати. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Зазначається, що відповідний виконавчий декрет був підписаний віцепрем’єр-міністеркою — міністеркою праці Іспанії Йоландою Діас, яка очолює партію Sumar.

Ця пропозиція полягає в тому, щоб жити краще, працювати менше і бути набагато продуктивнішими та ефективнішими в економічному плані