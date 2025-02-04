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Власти Испании одобрили сокращение рабочей недели в стране до 37,5 часов

Власти Испании одобрили сокращение рабочей недели в стране до 37,5 часов

Киев  •  УНН

 • 9265 просмотра

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Правительство Испании одобрило сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часов без изменений зарплаты. Предложение должно пройти одобрение парламента, где уже возникли разногласия относительно его поддержки.

Испанское правительство на заседании 4 февраля одобрило сокращение рабочей недели с 40 до 37,5 часов без изменений заработной платы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующий исполнительный декрет был подписан вице-премьер-министром - министром труда Испании Иоландой Диас, которая возглавляет партию Sumar.

Это предложение заключается в том, чтобы жить лучше, работать меньше и быть гораздо более продуктивными и эффективными в экономическом плане

- прокомментировала решение правительства Диас.

Агентство отмечает, что теперь предложение правительства о сокращении рабочей недели должно быть одобрено парламентом, где левоцентристское правительство испанского премьера-социалиста Педро Санчеса не имеет явного большинства и вынуждено балансировать между требованиями нескольких меньших партий.

Также отмечается, что каталонская партия Junts уже заявила, что не поддерживает это предложение.

Между тем Испанская конфедерация организаций работодателей (CEOE) утверждает, что это предложение правительства повысит расходы испанских компаний и сделает их менее конкурентоспособными.

В то же время Центральный банк Испании предупреждал, что повышение стоимости рабочей силы может усилить инфляцию и сдержать создание рабочих мест.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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