Три сбоя за 19 секунд: появились новые детали крупнейшего блэкаута в Испании - Bloomberg
Киев • УНН
В Испании высоковольтная электросеть подверглась большему количеству перебоев, чем считалось. За 19 секунд до блэкаута произошла третья потеря производства, затронувшая 50 млн человек.
Правительство Испании сообщило, что высоковольтная электросеть испытала больше перебоев в производстве электроэнергии, чем считалось ранее, в преддверии крупнейшего в истории страны отключения электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Есть новая информация: за 19 секунд до отключения электроэнергии произошла третья потеря производства электроэнергии, которая дополняет два ранее известных случая. Мы стремимся определить электростанции, где произошла потеря производства электроэнергии, и почему это произошло
До сих пор правительство заявляло, что отключение электроэнергии 28 апреля совпало с потерей производства электроэнергии на электростанции на юго-западе Испании, а через 1,5 секунды в том же регионе произошло второе отключение. Это отключение электроэнергии стало самым большим за всю историю наблюдений в Испании и коснулось более 50 миллионов человек в стране и соседней Португалии.
Общественный транспорт, дорожное движение, телефонная и интернет-связь дали сбой, а магазины и рестораны были вынуждены закрыться в тот день. Правительство и Red Electrica, компания, управляющая сетью, заявили, что определение причины требует анализа больших объемов данных и может занять месяцы.
Ни одна гипотеза не исключается: Санчес о расследовании масштабного отключения электроэнергии в Испании29.04.25, 22:25 • 5348 просмотров
Как отмечает издание, правительство владеет 20% холдинговой компании Redeia Corporacion SA, которая владеет Red Electrica, а председатель Redeia является политическим назначенцем. Правительство обратилось к основным производителям электроэнергии страны с просьбой сотрудничать с расследованием причин отключения электроэнергии.
Вместо этого правительство пообещало предоставлять необходимую информацию и поддержку. Сейчас в сеть Red Electrica электроэнергию подают генераторы. По информации издания, на момент отключения электроэнергии, которое произошло около 12:33 дня, Испания использовала большое количество солнечной и ветровой энергии, что, по мнению критиков, делает сети более уязвимыми к авариям.
Правительство в свою очередь заявило, что обвинять в отключении зеленую энергию неправильно.
Напомним
Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение из-за общенационального отключения электроэнергии, которое охватило большую часть Пиренейского полуострова.
В министерстве добавили, что чрезвычайное положение будет применяться в регионах, которые в этом нуждаются. Сейчас уже Мадрид, Андалусия и Экстемадура попросили, чтобы центральное правительство взяло на себя контроль общественного порядка и другие функции.
В блекауте в Испании и Португалии винят зависимость от солнечной энергии - FT01.05.25, 16:34 • 12168 просмотров