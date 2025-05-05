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Три сбоя за 19 секунд: появились новые детали крупнейшего блэкаута в Испании - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1628 просмотра

В Испании высоковольтная электросеть подверглась большему количеству перебоев, чем считалось. За 19 секунд до блэкаута произошла третья потеря производства, затронувшая 50 млн человек.

Три сбоя за 19 секунд: появились новые детали крупнейшего блэкаута в Испании - Bloomberg

Правительство Испании сообщило, что высоковольтная электросеть испытала больше перебоев в производстве электроэнергии, чем считалось ранее, в преддверии крупнейшего в истории страны отключения электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Есть новая информация: за 19 секунд до отключения электроэнергии произошла третья потеря производства электроэнергии, которая дополняет два ранее известных случая. Мы стремимся определить электростанции, где произошла потеря производства электроэнергии, и почему это произошло

- заявила в понедельник министр экологического перехода Сара Агесен, главный энергетический политик страны.

До сих пор правительство заявляло, что отключение электроэнергии 28 апреля совпало с потерей производства электроэнергии на электростанции на юго-западе Испании, а через 1,5 секунды в том же регионе произошло второе отключение. Это отключение электроэнергии стало самым большим за всю историю наблюдений в Испании и коснулось более 50 миллионов человек в стране и соседней Португалии.

Общественный транспорт, дорожное движение, телефонная и интернет-связь дали сбой, а магазины и рестораны были вынуждены закрыться в тот день. Правительство и Red Electrica, компания, управляющая сетью, заявили, что определение причины требует анализа больших объемов данных и может занять месяцы.

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Как отмечает издание, правительство владеет 20% холдинговой компании Redeia Corporacion SA, которая владеет Red Electrica, а председатель Redeia является политическим назначенцем. Правительство обратилось к основным производителям электроэнергии страны с просьбой сотрудничать с расследованием причин отключения электроэнергии.

Вместо этого правительство пообещало предоставлять необходимую информацию и поддержку. Сейчас в сеть Red Electrica электроэнергию подают генераторы. По информации издания, на момент отключения электроэнергии, которое произошло около 12:33 дня, Испания использовала большое количество солнечной и ветровой энергии, что, по мнению критиков, делает сети более уязвимыми к авариям.

Правительство в свою очередь заявило, что обвинять в отключении зеленую энергию неправильно.

Напомним

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение из-за общенационального отключения электроэнергии, которое охватило большую часть Пиренейского полуострова.

В министерстве добавили, что чрезвычайное положение будет применяться в регионах, которые в этом нуждаются. Сейчас уже Мадрид, Андалусия и Экстемадура попросили, чтобы центральное правительство взяло на себя контроль общественного порядка и другие функции. 

В блекауте в Испании и Португалии винят зависимость от солнечной энергии - FT01.05.25, 16:34 • 12168 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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