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Три збої за 19 секунд: з'явились нові деталі найбільшого блекауту в Іспанії - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2622 перегляди

В Іспанії високовольтна електромережа зазнала більше перебоїв, ніж вважалося. За 19 секунд до блекауту сталась третя втрата виробництва, що торкнувся 50 млн людей.

Три збої за 19 секунд: з'явились нові деталі найбільшого блекауту в Іспанії - Bloomberg

Уряд Іспанії повідомив, що високовольтна електромережа зазнала більше перебоїв у виробництві електроенергії, ніж вважалося раніше, напередодні найбільшого в історії країни відключення електроенергії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Є нова інформація: за 19 секунд до відключення електроенергії сталася третя втрата виробництва електроенергії, яка доповнює дві раніше відомі випадки. Ми прагнемо визначити електростанції, де відбулася втрата виробництва електроенергії, і чому це сталося

- заявила в понеділок міністр екологічного переходу Сара Агесен, головний енергетичний політик країни.

Досі уряд заявляв, що відключення електроенергії 28 квітня збіглося зі втратою виробництва електроенергії на електростанції на південному заході Іспанії, а через 1,5 секунди в тому ж регіоні відбулося друге відключення. Це відключення електроенергії стало найбільшим за всю історію спостережень в Іспанії та торкнулося понад 50 мільйонів людей у ​​країні та сусідній Португалії.

Громадський транспорт, дорожній рух, телефонний та інтернет-зв'язок зазнали збою, а магазини та ресторани були змушені закритися того дня. Уряд та Red Electrica, компанія, яка керує мережею, заявили, що визначення причини вимагає аналізу великих обсягів даних і може зайняти місяці.

Жодна гіпотеза не виключається: Санчес про розслідування масштабного відключення електроенергії в Іспанії29.04.25, 22:25 • 5350 переглядiв

Як зазначає видання, уряд володіє 20% холдингової компанії Redeia Corporacion SA, яка володіє Red Electrica, а голова Redeia є політичним призначенцем. Уряд звернувся до основних виробників електроенергії країни з проханням співпрацювати з розслідуванням причин відключення електроенергії.

Натомість уряд пообіцяв надавати потрібну інформацію та підтримку. Наразі до мережі Red Electrica електроенергію подають генератори. За інформацією видання, на момент відключення електроенергії, яке сталося близько 12:33 дня, Іспанія використовувала велику кількість сонячної та вітрової енергії, що, на думку критиків, робить мережі більш вразливими до аварій.

Уряд своєю чергою заявив, що звинувачувати у відключенні зелену енергію неправильно.

Нагадаємо

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан через загальнонаціональне відключення електроенергії, яке охопило більшу частину Піренейського півострова.

У міністерстві додали, що надзвичайний стан застосовуватиметься в регіонах, які цього потребуватимуть. Наразі вже Мадрид, Андалусія та Екстемадура попросили, щоб центральний уряд узяв на себе контроль громадського порядку та інші функції. 

У блекауті в Іспанії та Португалії винуватять залежність від сонячної енергії - FT01.05.25, 16:34 • 12168 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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