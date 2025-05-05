Кража сигнального кабеля на железной дороге в Испании привела к сбою в курсировании поездов

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал "саботажем" кражу медного сигнального кабеля на железной дороге, что привело к задержке высокоскоростного сообщения между Мадридом и Севильей во время напряженных праздничных выходных. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Правительственные источники сообщили, что проблемы на железнодорожной линии между столицей и южным регионом Андалусия в воскресенье вечером были вызваны кражей медного кабеля с пяти разных локаций в районе Толедо, к югу от Мадрида.

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Как пояснил министр, хотя кабель, который стал целью преступления, имел небольшую денежную ценность — его общая стоимость составляет примерно 300 евро, — он был важен для безопасности функционирования железнодорожных линий, поскольку позволяет системе знать, где находятся поезда.

Если эти предохранительные тросы будут разрушены, то линия теряет связь. Это оптимальное решение, если вы хотите одним движением вывести из эксплуатации всю линию. Кто бы это ни сделал, он знал, что делает, потому что не было камер, а финансовая выгода совершенно незначительна, по сравнению с большим ущербом. Теперь придется искать, как диверсифицировать сигнальные каналы на железной дороге, чтобы избежать подобных актов диверсии в будущем