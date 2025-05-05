Крадіжка сигнального кабелю на залізниці в Іспанії призвела до збою в курсуванні потягів

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
Ексклюзив
14:12 • 26709 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

5 травня, 09:24 • 116420 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 08:41 • 100880 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
5 травня, 06:29 • 157245 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
5 травня, 06:08 • 161718 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 171183 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 187993 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 230363 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 113328 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 106530 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
2.3м/с
78%
746 мм
Популярнi новини

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

13:53 • 61684 перегляди

Під Києвом собака напав на школярів, семеро дітей госпіталізовані

14:14 • 13768 перегляди

Тяжкохворий кадиров переформатовує владу у чечні і шукає собі наступника - ЗМІ

15:25 • 14552 перегляди

На Полтавщині у трагічній ДТП загинули патрульний і співробітник ТЦК: що відомо

15:36 • 16442 перегляди

У Львові ветерана війни принизили в банку через обслуговування поза чергою: деталі інциденту

16:26 • 12461 перегляди
Публікації

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

13:53 • 61783 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 116422 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 157247 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

5 травня, 06:08 • 161721 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 230366 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Роберт Фіцо

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 72741 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

5 травня, 08:03 • 71890 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

5 травня, 07:50 • 78306 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 36034 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 53416 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Сухий Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

Крадіжка сигнального кабелю на залізниці в Іспанії призвела до збою в курсуванні потягів

Київ • УНН

 • 2630 перегляди

В Іспанії міністр транспорту назвав крадіжку мідного кабелю на залізниці саботажем. Це призвело до затримки швидкісного сполучення Мадрид-Севілья та торкнулося понад 10 000 пасажирів.

Крадіжка сигнального кабелю на залізниці в Іспанії призвела до збою в курсуванні потягів

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте назвав "саботажем" крадіжку мідного сигнального кабелю на залізниці, що призвело до затримки високошвидкісного сполучення між Мадридом та Севільєю під час напружених святкових вихідних. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Урядові джерела повідомили, що проблеми на залізничній лінії між столицею та південним регіоном Андалусія у неділю ввечері були спричинені крадіжкою мідного кабелю з п'яти різних локацій у районі Толедо, на південь від Мадрида.

В Іспанії засекретили розслідування масового вимкнення світла на тлі версії про кібертероризм - ЗМІ30.04.25, 19:40 • 11896 переглядiв

Як пояснив міністр, хоча кабель, який став ціллю злочину, мав невелику грошову цінність — його загальна вартість становить приблизно 300 євро, — він був важливим для безпеки функціонування залізничних ліній, оскільки дозволяє системі знати, де знаходяться поїзди.

Якщо ці запобіжні троси будуть зруйновані, то лінія втрачає зв'язок. Це оптимальне рішення, якщо ви хочете одним рухом вивести з експлуатації всю лінію. Хто б це не зробив, він знав, що робить, бо не було камер, а фінансова вигода абсолютно незначна, порівняно з великою шкодою. Тепер доведеться шукати, як диверсифікувати сигнальні канали на залізниці, щоб уникнути подібних актів диверсії в майбутньому 

- сказав міністр.

Три збої за 19 секунд: з'явились нові деталі найбільшого блекауту в Іспанії - Bloomberg05.05.25, 13:05 • 7198 переглядiв

За кілька годин після інциденту державний залізничний оператор країни Renfe та компанія залізничної інфраструктури Adif поспішили відновити обслуговування сполучення між Мадридом та Севільєю.

Та оцінками міністерства транспорту, наслідки крадіжки торкнулися понад 10 000 пасажирів.

Нагадаємо

Інцидент на залізниці в Іспанії стався всього за тиждень після масштабного блекауту на Піренейському півострові 28 квітня, від якого країна оговтується досі.

Лілія Набока

Лілія Набока

Новини Світу
The Guardian
Севілья
Іспанія
Мадрид
Brent
$60.28
Bitcoin
$94,744.50
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$32.93
Золото
$3,325.50
Ethereum
$1,822.66