Крадіжка сигнального кабелю на залізниці в Іспанії призвела до збою в курсуванні потягів
Київ • УНН
В Іспанії міністр транспорту назвав крадіжку мідного кабелю на залізниці саботажем. Це призвело до затримки швидкісного сполучення Мадрид-Севілья та торкнулося понад 10 000 пасажирів.
Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте назвав "саботажем" крадіжку мідного сигнального кабелю на залізниці, що призвело до затримки високошвидкісного сполучення між Мадридом та Севільєю під час напружених святкових вихідних. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Урядові джерела повідомили, що проблеми на залізничній лінії між столицею та південним регіоном Андалусія у неділю ввечері були спричинені крадіжкою мідного кабелю з п'яти різних локацій у районі Толедо, на південь від Мадрида.
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Як пояснив міністр, хоча кабель, який став ціллю злочину, мав невелику грошову цінність — його загальна вартість становить приблизно 300 євро, — він був важливим для безпеки функціонування залізничних ліній, оскільки дозволяє системі знати, де знаходяться поїзди.
Якщо ці запобіжні троси будуть зруйновані, то лінія втрачає зв'язок. Це оптимальне рішення, якщо ви хочете одним рухом вивести з експлуатації всю лінію. Хто б це не зробив, він знав, що робить, бо не було камер, а фінансова вигода абсолютно незначна, порівняно з великою шкодою. Тепер доведеться шукати, як диверсифікувати сигнальні канали на залізниці, щоб уникнути подібних актів диверсії в майбутньому
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За кілька годин після інциденту державний залізничний оператор країни Renfe та компанія залізничної інфраструктури Adif поспішили відновити обслуговування сполучення між Мадридом та Севільєю.
Та оцінками міністерства транспорту, наслідки крадіжки торкнулися понад 10 000 пасажирів.
Нагадаємо
Інцидент на залізниці в Іспанії стався всього за тиждень після масштабного блекауту на Піренейському півострові 28 квітня, від якого країна оговтується досі.