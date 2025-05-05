Крадіжка сигнального кабелю на залізниці в Іспанії призвела до збою в курсуванні потягів

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте назвав "саботажем" крадіжку мідного сигнального кабелю на залізниці, що призвело до затримки високошвидкісного сполучення між Мадридом та Севільєю під час напружених святкових вихідних. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Урядові джерела повідомили, що проблеми на залізничній лінії між столицею та південним регіоном Андалусія у неділю ввечері були спричинені крадіжкою мідного кабелю з п'яти різних локацій у районі Толедо, на південь від Мадрида.

В Іспанії засекретили розслідування масового вимкнення світла на тлі версії про кібертероризм - ЗМІ

Як пояснив міністр, хоча кабель, який став ціллю злочину, мав невелику грошову цінність — його загальна вартість становить приблизно 300 євро, — він був важливим для безпеки функціонування залізничних ліній, оскільки дозволяє системі знати, де знаходяться поїзди.

Якщо ці запобіжні троси будуть зруйновані, то лінія втрачає зв'язок. Це оптимальне рішення, якщо ви хочете одним рухом вивести з експлуатації всю лінію. Хто б це не зробив, він знав, що робить, бо не було камер, а фінансова вигода абсолютно незначна, порівняно з великою шкодою. Тепер доведеться шукати, як диверсифікувати сигнальні канали на залізниці, щоб уникнути подібних актів диверсії в майбутньому