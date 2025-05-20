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В Іспанії стався масштабний збій мобільного зв'язку та інтернету по всій країні

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

20 травня в Іспанії стався масштабний збій мобільного зв'язку та інтернету, що зачепив великих операторів. Причиною міг стати збій в системі Telefónica після невдалого оновлення мережі.

В Іспанії стався масштабний збій мобільного зв'язку та інтернету по всій країні

В Іспанії сьогодні, 20 травня, по всій країні вийшли з ладу всі мережі мобільного зв'язку - у країні немає мобільного зв'язку та інтернету. Про це повідомляє LBC, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що збій торкнувся багатьох операторів, включно з Movistar, Vodafone і Orange.

Великою мірою постраждали такі міста, як Мадрид, Барселона, Валенсія і Севілья. Це вже другий великий збій інфраструктури в Європі менш ніж за місяць.

Абоненти не можуть здійснювати дзвінки, отримувати смс або користуватися мобільним зв'язком в результаті відключення. Згідно з даними DownDetector проблеми почались близько 5 ранку за місцевим часом.

Відключення також вплинуло на телефонні лінії екстрених служб, оскільки загальноєвропейський номер екстреної допомоги 112 став недоступним у деяких частинах Іспанії.

Ймовірна причина проблеми - збій у системі Telefоnica, яка є оператором більшості мобільних мереж Іспанії. Повідомляється, що компанія провела оновлення мережі, яке пішло не за планом, що призвело до відключення електроенергії по всій країні для мільйонів мешканців Іспанії.

Нагадаємо

В Іспанії та Португалії 28 квітня сталося масштабне відключення електроенергії, що залишило мільйони людей без електрики. Повідомлення свідчали про проблеми з європейською електромережею.

Найбільше в історії Іспанії відключення електроенергії коштувало національній економіці майже 400 мільйонів євро. Споживчі витрати впали на 34%.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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