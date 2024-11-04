На побережье Барселоны активирована максимальная степень опасности из-за шторма DANA

ukenru
Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
14:02 • 13744 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
12:50 • 33856 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
11:31 • 51289 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
10:00 • 63852 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
09:04 • 102663 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 108178 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 137334 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 151523 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 150021 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 164249 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Черном море россия удерживает один ракетоноситель

В Черном море россия удерживает один ракетоноситель

04:46 • 77648 просмотра
В КНДР считают Орбана "образцом для подражания"

В КНДР считают Орбана "образцом для подражания"

05:23 • 35897 просмотра
Энергосистема сбалансирована, запланирован импорт электричества из Европы - Минэнерго

Энергосистема сбалансирована, запланирован импорт электричества из Европы - Минэнерго

08:19 • 45205 просмотра
Боррель призвал Южную Корею активизировать поддержку Украины на фоне привлечения рф военных КНДР

Боррель призвал Южную Корею активизировать поддержку Украины на фоне привлечения рф военных КНДР

09:27 • 29546 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

13:45 • 27817 просмотра
публикации
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

13:45 • 27817 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

09:04 • 102663 просмотра
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

1 ноября 2024, 18:14 • 148470 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

1 ноября 2024, 16:25 • 147000 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 222872 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 103010 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 110341 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 131375 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 137035 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 116444 просмотра
Актуальное
На побережье Барселоны активирована максимальная степень опасности из-за шторма DANA

На побережье Барселоны активирована максимальная степень опасности из-за шторма DANA

Киев  •  УНН

13:23 • 7982 просмотра

Read in English

На побережье Барселоны объявлен максимальный уровень опасности из-за шторма DANA, ожидается до 180 мм осадков за 12 часов. Из-за проливных дождей затоплена часть аэропорта Эль-Прат, приостановлено железнодорожное сообщение.

В понедельник Каталония столкнулась с последствиями шторма, который вызвал 214 смертей (предварительное количество жертв может возрасти) и нанес ущерб Валенсии, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии.

Пишет УНН со ссылкой на AEMET та ANSA.

Испанское государственное метеорологическое агентство (Aemet) активировало красный сигнал тревоги в Каталонии. Известно, что провинции Кастельон, Каталония и Барселона столкнулись с проливными дождями. По меньшей мере 17 рейсов были перенаправлены из аэропорта Эль-Прат в Барселоне, где проливные дожди затопили часть аэропорта. Региональное железнодорожное сообщение приостановлено.

Гражданская защита Женералитата предупредила, что осадки "очень интенсивные", поэтому они попросили граждан избегать мобильности.

Масштабное наводнение в Испании: уже более 200 жертв1 ноября 2024, 13:38 • 14493 просмотра

Район, который AEMET квалифицирует как "чрезвычайный риск" из-за последствий шторма и дождя, - это побережье Барселоны. Там может выпасть до 180 мм осадков за 12 часов.

"Преимущественно это коснется Баш-Льобрегат и прилегающих районов", сообщает ведомство.

В прибрежной зоне Барселоны пока объявлена желтая тревога. В второй половине дня в этом же районе действует желтый уровень опасности с прогнозом уменьшения количества осадков и максимум 20 мм в час.

Изображения Nasa демонстрируют последствия разрушительных наводнений в Валенсии31 октября 2024, 16:37 • 19619 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
kataloniyaКаталония
valensiyaВаленсия
nasaNASA
ispaniyaИспания