На побережье Барселоны активирована максимальная степень опасности из-за шторма DANA
Киев • УНН
На побережье Барселоны объявлен максимальный уровень опасности из-за шторма DANA, ожидается до 180 мм осадков за 12 часов. Из-за проливных дождей затоплена часть аэропорта Эль-Прат, приостановлено железнодорожное сообщение.
В понедельник Каталония столкнулась с последствиями шторма, который вызвал 214 смертей (предварительное количество жертв может возрасти) и нанес ущерб Валенсии, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии.
Пишет УНН со ссылкой на AEMET та ANSA.
Испанское государственное метеорологическое агентство (Aemet) активировало красный сигнал тревоги в Каталонии. Известно, что провинции Кастельон, Каталония и Барселона столкнулись с проливными дождями. По меньшей мере 17 рейсов были перенаправлены из аэропорта Эль-Прат в Барселоне, где проливные дожди затопили часть аэропорта. Региональное железнодорожное сообщение приостановлено.
Гражданская защита Женералитата предупредила, что осадки "очень интенсивные", поэтому они попросили граждан избегать мобильности.
Масштабное наводнение в Испании: уже более 200 жертв1 ноября 2024, 13:38 • 14493 просмотра
Район, который AEMET квалифицирует как "чрезвычайный риск" из-за последствий шторма и дождя, - это побережье Барселоны. Там может выпасть до 180 мм осадков за 12 часов.
"Преимущественно это коснется Баш-Льобрегат и прилегающих районов", сообщает ведомство.
В прибрежной зоне Барселоны пока объявлена желтая тревога. В второй половине дня в этом же районе действует желтый уровень опасности с прогнозом уменьшения количества осадков и максимум 20 мм в час.
Изображения Nasa демонстрируют последствия разрушительных наводнений в Валенсии31 октября 2024, 16:37 • 19619 просмотров