Изображения Nasa демонстрируют последствия разрушительных наводнений в Валенсии
Киев • УНН
Спутники NASA и Copernicus зафиксировали масштабные разрушения от наводнений в провинции Валенсия, Испания. В результате стихийного бедствия DANA погибли по меньшей мере 155 человек.
Обнародованы снимки метеорологического явления, которое в последние несколько суток привело к гибели по меньшей мере 155 человек. Передает УНН со ссылкой на RAI и El Pais.
Детали
Провинция Валенсия, Испания, сильно пострадала от последствий стихийного бедствия DANA, разрушительных наводнений и проливных дождей, которые согласно последним данным привели к гибели по меньшей мере 155 человек.
Снимки Nasa и Copernicus показывают последствия разрушительных наводнений.
Эти видео и изображения, которые распространялись за последние 48 часов, дают частичное изображение катастрофы.
Справочно
Изображения, которые были сделаны спутником NASA Landsat - это наблюдение за поверхностью Земли с высоким разрешением. Спутники вращаются на высоте около 700 км, что дает им привилегированное положение для фиксации развития явления.
Количество погибших в результате наводнения в Валенсии, вероятно, будет расти - министр транспорта31 октября 2024, 12:34 • 12608 просмотров