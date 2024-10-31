Количество погибших в результате наводнения в Валенсии, вероятно, будет расти - министр транспорта

Из-за штормовой чрезвычайной ситуации в Испании особенно сильно пострадал регион вокруг Валенсии. По меньшей мере 100 погибших, неизвестное количество людей все еще считаются пропавшими без вести. Пишет УНН со ссылкой на AP, La Razon и ЕІ Pais.

Количество погибших в результате наводнения в Валенсии, вероятно, будет расти. Сейчас власти подтвердили 100 жертв в разных местах. Поиски продолжаются, неизвестное количество людей все еще считаются пропавшими без вести.

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«К сожалению, в некоторых транспортных средствах есть люди, которые погибли», - заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, имея в виду сотни легковых и грузовых автомобилей, застрявших на покрытых грязью дорогах.

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Министр транспорта Оскар Пуэнте также заявил о серьезных убытках, нанесенных ураганом и наводнениями - все это опустошило Валенсийское сообщество, а также районы Кастилии-Ла-Манчи и Андалусии. Министр напомнил, что пригородная сеть Валенсии «глубоко пострадала»: 80 километров сети полностью разрушено, еще рано утверждать, когда возобновится движение поездов, связывающих столицу Испании с промежуточными пунктами между обоими городами, объясняют в министерстве.

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