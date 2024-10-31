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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество погибших в результате наводнения в Валенсии, вероятно, будет расти - министр транспорта

Количество погибших в результате наводнения в Валенсии, вероятно, будет расти - министр транспорта

Киев  •  УНН

12:34 • 1587 просмотра

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В результате наводнения в Валенсии погибли по меньшей мере 100 человек, неизвестное количество людей пропали без вести. Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре, полностью разрушено 80 километров железнодорожной сети.

Из-за штормовой чрезвычайной ситуации в Испании особенно сильно пострадал регион вокруг Валенсии. По меньшей мере 100 погибших, неизвестное количество людей все еще считаются пропавшими без вести. Пишет УНН со ссылкой на AP, La Razon и ЕІ Pais.

Количество погибших в результате наводнения в Валенсии, вероятно, будет расти. Сейчас власти подтвердили 100 жертв в разных местах. Поиски продолжаются, неизвестное количество людей все еще считаются пропавшими без вести.

Наводнение в Испании унесло жизни почти 100 человек, в стране объявлен траур30 октября 2024, 20:34 • 18198 просмотров

«К сожалению, в некоторых транспортных средствах есть люди, которые погибли», - заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, имея в виду сотни легковых и грузовых автомобилей, застрявших на покрытых грязью дорогах.

Дополнение

Министр транспорта Оскар Пуэнте также заявил о серьезных убытках, нанесенных ураганом и наводнениями - все это опустошило Валенсийское сообщество, а также районы Кастилии-Ла-Манчи и Андалусии. Министр напомнил, что пригородная сеть Валенсии «глубоко пострадала»: 80 километров сети полностью разрушено, еще рано утверждать, когда возобновится движение поездов, связывающих столицу Испании с промежуточными пунктами между обоими городами, объясняют в министерстве. 

Смертоносное наводнение в Испании: масштабы стихийного бедствия (видео)31 октября 2024, 08:32 • 12761 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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