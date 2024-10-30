Наводнение в Испании унесло жизни почти 100 человек, в стране объявлен траур

Количество погибших в результате сильнейших за последние десятилетия наводнений на востоке и юге Испании возросло до 95 по состоянию на вечер среды, 30 октября. Об этом сообщает El Pais, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 19:00 по местному времени в результате наводнений в Испании погибли 92 человека в Валенсии, один - в провинции Малага и еще двое - в Кастилья-Ла-Манче.

Министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес объявил трехдневный траур в связи со стихийным бедствием и пообещал оказать "всю необходимую помощь" пострадавшим регионам из государственного и европейских фондов.

Из-за стихии 115 тысяч человек остались без света, дороги и железнодорожное сообщение между Мадридом и Валенсией были перекрыты, десятки жителей Валенсии были вынуждены провести ночь на крышах автомобилей, магазинов или заправочных станций.

Дополнение

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов. В частности, о помощи стране информировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сообщалось, что Министерство обороны Испании предлагает предоставить мобильные морги для пострадавших от наводнений районов, поскольку есть опасения, что количество жертв может возрасти.

Напомним

Как сообщалось ранее на востоке Испании из-за наводнения погибли по меньшей мере 63 человека. Это наибольшее количество жертв от наводнения в Европе с 2021 года, когда в Германии погибло 185 человек.